Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul cu cei mai multi turisti pe litoral, politistii sunt pe pozitii. Noaptea trecuta au iesit din nou la vanatoare de soferi indisciplinati si certati cu codul rutier. Tinta au fost in special tinerii care frecventeaza cluburile din Mamaia, iar rezultatele nu au intarziat sa apara.

- In perioada 10-11 august, polițiștii suceveni au deschis 12 dosare penale la regimul rutier și au aplicat 97 de amenzi, in cuantum de aproximativ 43.000 de lei, intr-o acțiune pentru depistarea șoferilor bauți. Totodata, polițiștii au reținut 20 de permise de conducere și au retras 6 certificate de…

- In perioada 26.07.-28.07.2019, Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești au organizat o acțiune pe raza județului pe linia depistarii conducatorilor auto ce conduc autovehicule pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice. In cadrul acțiunii…

- Polițiștii rutieri și cei de ordine publica, sub coordonarea Serviciului Rutier Cluj, au derulat acțiuni punctuale pe principalele artere de circulație de pe raza județului, pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Astfel, vineri, sambata…

- Intr-o perioada in care problema soferilor bauti pare mai acuta ca niciodata pe soselele din judet, iar conducerea politiei judetene a impus un program de reducere a accidentelor prin masuri ferme, de retinere in arest a soferilor bauti sau fara permise de conducere, concretizata pana acum prin ...

- E vara, e weekend, e clar ca e sezonul distractiei, iar punctul fierbinte al noptilor de petreceri este litoralul. Si cum, luati de val, multi uita ca alcoolul sau substantele interzise nu fac casa buna cu sofatul, politistii constanteni au iesit pe strazi intr-o razie de amploare noaptea trecuta.

- Un conducator auto din București a fost oprit in Mamaia pentru un control de rutina a echipajelor de la rutiera. Noile aparate cu care a fost dotata poliția din Constanța au scos la iveala un rezultat surprinzator. Barbatul consumase cocaina, iar surprizele nu s-au oprit aici!

- In zilele de 1 și 2 iunie, polițiștii suceveni au constatat 4 infracțiuni și au aplicat 127 de sancțiuni contravenționale, intr-o acțiune pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului. Amenzile au insumat peste 36.000 de lei. Totodata, polițiștii au reținut 12 permise de conducere, din…