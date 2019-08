Cocaină în cutii de banane, ajunsă în România prin Bulgaria Saptezeci si cinci de kg de cocaina, cu o valoare de peste 5 milioane de leva (2,5 milioane de euro) pe piata neagra, au fost descoperite intr-un depozit de fructe si legume din Burgas, a comunicat sambata procuratura bulgara, potrivit BTA. Drogurile erau ascunse in cutii cu banane si au fost descoperite intamplator de muncitorii […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

