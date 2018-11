Cocaină găsită la supermarket, în lăzile cu banane 'Am confiscat peste 160 kg de ceea ce pare a fi, intr-adevar, cocaina trimisa din Ecuador', a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al politiei nationale, Dawid Marciniak, relateaza AFP.'Angajati (ai unor magazine) au descoperit pungi de cocaina acoperite cu banane in lazi trimise spre mai multe magazine ale unui lant de supermarketuri', a precizat el. Ancheta se afla de-abia la inceput, deocamdata nefiind operata nicio arestare Potrivit presei poloneze, un gram de cocaina se vinde la negru cu 500 de zloti (116 euro), ceea ce inseamna ca toata incarcatura confiscata in trei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

