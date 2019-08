Stiri pe aceeasi tema

- Saptezeci si cinci de kg de cocaina, cu o valoare de peste 5 milioane de leva (2,5 milioane de euro) pe piata neagra, au fost descoperite intr-un depozit de fructe si legume din Burgas, a comunicat sambata procuratura bulgara, potrivit BTA si Agerpres. Drogurile erau ascunse in cutii cu banane si…

- Peste 33.000 de flacoane cu insecticid au fost descoperite in vama Giurgiu, la un cetațean bulgar care a incercat sa le introduca in țara, desi nu avea autorizatie pentru transportul substantelor periculoase, potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera Giurgiu, anunța MEDIAFAX.Polițiștii…

- Un barbat de 32 de ani din Bulgaria a fost prins, in timp ce incerca sa intre in Romania prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, avand asupra sa un pistol cu gaze și 12 cartușe. Tanarul este cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda calificata. Cetațeanul…

- 1,2 tone de cocaina au fost confiscate in urma unei operațiuni comune a marinei și a forțelor aeriene columbiene desfașurata in apele Pacificului. Drogurile urmau sa ajunga in Panama, Mexic si Statele Unite. Autoritatile au intervenit dupa ce au primit informatii despre plecarea unei nave din zona Punta…

- Unele dintre cele mai importante si cunoscute dinastii financiare din Europa, familiile Goldsmith si Rothschild, traiesc cea mai mare drama. Fiica lor, in varsta de doar 15 ani s-a stins din viața, in urma unui accident cu atv-ul. Iris Annabel Goldsmith a fost implicata intr-un accident produs pe proprietatea…

- "In aceasta dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui automarfar inmatriculat in Bulgaria un cetatean bulgar in varsta de 24 de ani. Acesta efectua un transport de coletarie din Bulgaria, pentru o firma de curierat din Romania. Actionand…

- Un cetatean ucrainean a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc. Barbatul a fost prins pe Aeroportul "Henri Coanda" ca transporta cocaina in stomac, au informat DIICOT si IGPF. Duminica,…