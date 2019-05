Cocaină descoperită de pescari în apele din estul Filipinelor Cocaina se afla in 12 cutii care pluteau in apele din largul coastei orasului Gubat, din provincia Sorsogon, la 380 de kilometri sud-est de Manila, a precizat politia.



Pescarii au anuntat politia si au scos luni cutiile din apa.



"Au fost descoperite 39 de kilograme de cocaina cu o valoare pe piata de 218,4 milioane de pesos (4,2 milioane de dolari)", se precizeaza in raportul politiei.



Pescari si locuitori ai oraselor de coasta din estul Filipinelor au recuperat cantitati importante de cocaina din luna februarie.



