Eurostat: Romania se afla printre tarile cu cei mai multi tineri someri

Aproximativ unul din sase tineri (16,5% sau in jur de 15 milioane) din tarile Uniunii Europene nu avea in 2018 un loc de munca sau nu urma niciun program educational ori de formare, cel mai ridicat procentaj fiind in Italia (28,9%), Grecia (26,8%), Bulgaria… [citeste mai departe]