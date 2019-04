Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a facut o captura-record de cocaina, cea mai mare din ultimii trei ani. Este vorba de o tona de cocaina, care avea o puritate de 90%. Transportul era monitorizat de procurorii DIICOT si de politistii de la crima organizata. Drogurile, in valoare de 300 de milioane de euro, urmau sa fie triplate…

- Fortele de ordine ucrainene au confiscat o cantitate importanta de cocaina, estimata la aproape 45 milioane de euro la Odesa (sud), port la Marea Neagra, au indicat joi autoritatile intr-un comunicat, citat de France Presse, poptrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Opoziție! Sondaj…

- Peste 1,4 tone de cocaina au fost descoperite din intamplare intr-un container in care trebuiau sa fie fructe uscate. Drogurile care valorau peste 77 de milioane de dolari pe piața neagra trebuiau sa ajunga in Europa, scrie ABC News. Containerul venit din Columbia a sosit in portul New York pe 28 februarie,…

- Cancelarul german Angela Merkel devine incepand de vineri cetatean de onoare al oraselului Templin, unde si-a petrecut majoritatea anilor copilariei si a terminat liceul, informeaza dpa. Consiliul local din Templin, situat la nord de Berlin, in regiunea Uckermark din landul Brandenburg,…

- Autoritațile italiene au interceptat, in aceasta saptamana, un transport de cocaina in valoare de 630 de milioane de euro (721 de milioane de dolari), care venea din America Latina si se indrepta spre Spania, potrivit www.dw.com. Poliția italiana a declarat, ...

- Politia din Surinam a confiscat peste doua tone de cocaina destinate pietei franceze, o captura record in micul stat din America de Sud, a anuntat miercuri procurorul general, relateaza AFP. ''Cea mai mare captura pana acum era de 1.300 de kg si aceasta ar putea sa fie cea mai importanta'',…

