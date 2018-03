Stiri pe aceeasi tema

- Coca Cola va lansa pentru prima oara in istoria sa o bautura alcoolica, tinta fiind piata japoneza unde va vinde o bautura dulce, la cutie. Compania va intra intr-o categoirie de bauturi japoneze numite Chu-Hi care sunt dulci, au diverse arome si cantitatea de alcool este intre 3 si 8%.

- Noul pariu al Coca-Cola, pe care un executiv senior l-a descris ca "unic in istoria companiei”, va propulsa firma americana direct in piata extrem de competitiva de ”alcopop”, dominata de branduri japoneze precum Strong Zero, Highball Lemon sau Salt, scrie ZF.ro. Planurile au fost anuntate de companie…

- Una dintre cele mai cunoscute branduri de bauturi racoritoare din lume anunta un nou capitol. Pe piata din Japonia va fi lansata Coca-Cola cu alcool. Compania a spus ca va imbina o bautura celebra japoneza numita „Chu-Hi” cu apa carbogazoasa, dar si cu diverse arome, anunta The Telegraph.

- Una dintre cele mai cunoscute branduri de bauturi carbogazoase de mai bine de un secol anunța lansarea primei sale bauturi alcoolice, scrie digi24.ro.Bautura Coca-Cola cu alcool este momentan in faza experimentala și va fi lansata pe piața din Japonia in curand.

- Politisti din cadrul Sectiei 5 Craiova, in timp ce executau aseara serviciul de patrulare pe strada Tineretului, au oprit pentru control un autoturism condus de C. Florin, de 36 de ani, din municipiu. Cu ocazia verificarilor efectuate de oamenii legii ...

- În data de 3 martie a.c. ora 1650 poliiti din cadrul Biroului Rutier lau depistat în trafic pe un brilean în vârst de 57 de ani în timp ce conducea pe Calea Galai un autobuz în regim de transport persoane în comun aflânduse sub influena buturilor alcoolic...

- La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 00.10, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din Galda de Jos, in timp ce conduceau un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii tanarului cu aparatul etilotest,…

- La data de 27 februarie a.c. în jurul orei 0300 poliiti din cadrul Biroului de Ordine Public lau oprit în trafic pe un tânr în vârst de 23 de ani din Brila în timp ce conducea un autoturism pe strada Progresului aflânduse sub influena buturilor alcoolice.oferul a f...

- Bancherii si academicienii considera ca plafonarea dobanzilor la credite, atat la cele de consum cat si la cele ipotecare, poate duce la exituri ale unor jucatori din piata si la pierderea unor locuri de munca, ca urmare a restrangerii industriei. „Daca se complica foarte mult politicile…

- Politistii au oprit in trafic, sambata, in jurul orei 5.00, pe DN1A, in zona Valea Dreasa, un conducator auto in varsta de 33 ani care nu poseda permis de conducere. In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat, context in care a fost…

- Noaptea trecuta nu a fost una cu noroc pentru un șofer de 19 ani, acesta conducând sub inflența bauturilor alcoolice și alegându-se cu un dosar penal! În jurul orei 04:40, un conducator auto, de 19 ani, a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, din stațiunea Mamaia, dinspre Constanța…

- 45 de experti, 100 de producatori si peste 450 de soiuri de vin care asteapta sa fie descoperite. La Chisinau se desfasoara Concursul International de degustare a vinurilor si bauturilor alcoolice, in cadrul expozitiei specializate EXPOVIN Moldova 2018.

- In contextul prezentarii raportului DNA și deciziei ministrului Justiției, Marius Pieleanu a spus ca nu știe ce va face Tudorel Toader. "Daca aș avea capacitatea de a influența lucrurile, ce aș sfatui eu ambele parți: l-aș sfatui pe domnul Toader sa inainteze propunerea de revocare și l-aș sfatui…

- La data de 16 februarie, pe DC31, in localitatea Sintereag, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean l-au depistat in trafic, pe un barbat, de 39 ani, din localitate, care conducea un autoturism, deși se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii etilotest rezultatul a indicat o valoare…

- Republica Moldova are printre cele mai mici tarife din lume la serviciile de internet de mare viteza, potrivit unui clasament intocmit de firma de cercetare de piata Point Topic. Tara noastra ocupa locul 6 din 81 de state ale lumii in functie de tarifele medii calculate pentru fiecare piata, fiind depasita…

- În data de 15 februarie a.c. în jurul orei 0455 poliiti din cadrul Biroului Rutier lau oprit în trafic pe un tânr în vârst de 25 de ani din Brila în timp ce conducea un autoturism pe Calea Clrailor din direcia strada Griviei ctre Bulevardul Dorobanilor care aflat s...

- Un sofer baut a fost depistat de politistii constanteni pe o strada din Cogealac. Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 56 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe strada…

- Un sofer fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii din Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un tanar, de 28 de ani, din localitatea Agigea, judetul Constanta, care a…

- Sancțiunile impuse impotriva concernului rusesc Kalașnikov (parte a corporației de stat Rosteh) i-au inchis accesul pe 70-90% din piața mondiala de arme civile, se arata in raportul trimestrial al companiei, citat de Interfax. „Sancțiunile sectoriale impuse in 2014 impotriva „Kalașnikov“ din partea…

- Proiectul de birouri THE BRIDGE, dezvoltat de Forte Partners, a primit certificarea LEED Platinum, cu cel mai ridicat scor de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) acordat de US Green Building Council (USGBC) unei proprietati din Romania. Astfel de certificari…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, un barbat in varsta de 43 de ani din Tulcea a provocat saptamana trecuta un eveniment rutier. El conducea un autoturism pe strada Isaccei din municipiul Tulcea, iar la un moment dat a intrat cu masina in doua autoturisme parcate.…

- Polițiștii salajeni au intocmit, la sfarșitul saptamanii, mai multe dosare penale pentru infinainte, alte trei dosare penale au fost intocmite in urma constatarii unor astfel de fapte grave. In timp ce actionau pentru supravegherea traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie pe raza judetului,…

- La data de 30.01.2018, politisti din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene au retinut un barbat de 40 de ani, care la data de 27.01.2018, ora 13:20, a produs accidentul de circulație rutiera pe DN1 E60, la km. 470+600 m, pe raza comunei Feleacu, jud. Cluj, soldat cu ranirea grava a 3 persoane,…

- Ieri, 25 ianuarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, la kilometrul 375, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- La data de 25 ianuarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Ciugud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN1, la kilometrul 375, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat din comuna Sincel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.59 mg/l alcool pur in…

- Dennis Rodman si-a petrecut noaptea de duminica in arestul politiei. El a fost oprit de politisti pentru ca a incalcat o regula minora in trafic, dar atunci cand a fost pus sa sufle in fiola, oamenii legii au descoperit ca acesta avea o alcoolemie cu mult peste limita admisa.

- Un șofer din Franța, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a parcurs de 17 ori același sens giratoriu, inainte sa fie tras pe dreapta de catre poliție. Barbatul in varsta de 73 de ani a spus ca nu a oprit, deoarece nu a auzit sirenele, relateaza Reuters. Potrivit presei franceze, barbatul conducea…

- Polițiștii din Dej au identificat in aceasta noapte, in jurul orei 1, un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice. Barbatul in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen cu numere roșii, a fost identificat pe strada Unirii din Dej. Conducatorul auto a fost tras pe dreapta…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a transmis joi seara Sectiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din functia de procuror DNA, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier. (continua)…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a trimis secției de procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea din funcția a procurorului Eugean Stoina. Procurorul a provocat joi, 11 ianuarie, la ora 15, un accident rutier. Aflat in concediu, Stoina s-a urcat la volan deși consumase bauturi…

- In ziua de 7 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun…

- Politistii clujeni au identificat si retinut doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine. Duminica, 7 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 30.11.2017-03.01.2018,…

- In noaptea de sambata spre duminica, politistii au actionat pe principalele artere ale municipiului Bucuresti pentru reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei. Au fost avute in vedere depistarea celor care conduc autovehiculele sub…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum si…

- La data de 25 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe raza localitatii Tuzla, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…

- La data de 20 decembrie 2017, in jurul orei 01.30, politistii din Blaj l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din Blaj, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In plus, politistii au…

- Polițiștii salajeni au organizat, in perioada 11-17 decembrie, o acțiune pentru descurajarea celor care intenționeaza sa conduca sub influența bauturilor alcoolice. Cu acest prilej, au fost constatate noua infracțiuni, din care șase la regimul circulației rutiere și au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale,…

- Potrivit unui raport pe care administrația CE Oltenia il va prezenta acționarilor in prima ședința de anul viitor, privind masurile de prevenire și protecție adoptate de companie in anul in curs pentru asigurarea securitații și securitații lucratorilor, au fost constatate stari de pericol grav…

- In saptamana trecuta, politistii din Alba au testat peste 1.400 de conducatori auto, privind consumul de alcool, in cadrul unei actiuni ce a vizat cresterea sigurantei rutiere. Politistii au depistat 17 conducatori auto ce conduceau sub influenta alcoolului. Au fost constatate 16 infractiuni rutiere,…

- Ieri, 17 decembrie 2017, in jurul orei 21.50, politistii Postului de Politie Calnic, in timp ce actionau impreuna cu politistii Postului de Politie Garbova, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma…

- Politistii bucuresteni au dat amenzi de peste 15.000 de lei Foto: Arhiva/ Poliția Româna Politistii bucuresteni de la Rutiera au dat azi-noapte amenzi de peste 15.000 de lei, în urma unei actiuni de combatere a conducerii sub influenta bauturilor alcoolice. 31 de persoane au…

- Mai mulți conducatori auto din județul Alba au fost depistați de catre polițiști, in trafic, sub influența bauturilor alcoolice. La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 19.30, politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism,…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi seara, un conducator auto aflat la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 14.12.2017, în jurul orei 17:26, politisti din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat de 71 ani, din Dej, în…

- Trei soferi care s au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice au fost depistati in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, La data de 15 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Valu lui Traian au depistat un barbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism,…

- Publicitatea bauturilor alcoolice la TV și radio va fi interzisa în timpul zilei și seara în orele de prime-time și va fi permisa doar noaptea, în intervalul orelor 22.00 - 7.00. Un proiect de lege ce prevede acest lucru a fost adoptat astazi în lectura finala de catre Legislativ…

- La data de 8 decembrie a.c., ora 3.15, politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 50 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 22, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.De asemenea, politistii din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un barbat, de 29 de ani,…

- În data de 6 decembrie a.c. ora 2130 poliiti din cadrul Biroului Ordine Public împreun cu cei ai Serviciului pentru Aciuni Speciale lau depistat în trafic pe un brilean de 29 de ani în timp ce conducea autoturismul pe Calea Clrailor sub influena buturilor alcoolice.Tânrul a…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 57 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din localitate, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice.Astazi,…