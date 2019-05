Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Coca-Cola a cheltuit peste 8 milioane de euro in Franta pentru a influenta medici si oameni de stiinta din domeniul sanatatii, conform unei anchete publicate de cotidianul Le Monde, transmite joi AFP, potrivit agerpres.ro.Conform cotidianului, obiectivul Coca-Cola este de…

- Compania americana Coca-Cola a cheltuit peste 8 mil. euro in Franta pentru a influenta medici si oameni de stiinta din domeniul sanatatii, conform unei anchete publicate de cotidianul Le Monde, scrie Agerpres. Conform cotidianului, obiectivul Coca-Cola este de a deturna atenţia publică de…

- Acum cativa ani in urma s-a anuntat oficial de catre conducerea companiei Aston Martin ca masini ale brandului vor continua sa existe si cu o cutie de viteze mecanica. In mod evident, acest lucru nu inseamna ca o cutie manuala o vor avea printre dotari toate modelele.Iata ca un astfel de moment a venit…

- KitchenShop – Magazinul pasionatilor de gatit ți-a pregatit o provocare cu intrebari ”pe muchie de cuțit” la Virgin Radio Romania, dar și un cod de 10% reducere la cumparaturi la KitchenShop sau pentru cuțitele Zwilling in ediție limitata. Daca nu ai auzit deja, Zwilling Four Star este supranumit „cuțitul…

- Xplore, ediție limitata a Dacia Duster, a ajuns acum pe piața, dupa ce compania a prezentat modelul luna trecuta, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, potrivit ziare.com. Mașina este disponibila in doua culori noi, roșu Fusion și gri Highland. Dacia Duster Xplore beneficiaza de mai multe decorațiuni…

- Compania de securitate cibernetica CyBourn, in parteneriat cu Smart Suport Hub și Security Espresso, lanseaza sambata,16 martie, la București, prima ediție Brainsvault, o competiție de securitate cibernetica adresata studenților și tinerilor profesioniști in domeniul IT, pasionați de securitatea sistemelor…

- La inceputul lunii curente, Volkswagen a publicat primele imagini și detalii referitoare la Passat facelift. Modelul de segment mediu va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care debuteaza in 5 martie. Alaturi de versiunile "civile", Volkswagen va expune in cadrul standului…

- Dacia a anunțat ca va prezenta la Salonul Auto de la Geneva de la inceputul lunii martie o noua ediție limitata pentru modelele pe care le are in gama. Noua ediție limitata va primi numele Ultimate și va fi disponibila pe Duster, Logan și modelele din familia Stepway, inclusiv Sandero, Logan MCV, Lodgy…