Coca-Cola, referendum familie. Liviu Pleșoianu, poziție față de companie Coca-Cola și-a asumat poziția publica fața de referendumul pentru familie și anume aceea ca este impotriva deciziei de modificare a Constituției pentru inlocuirea sintagmei referitoare la casatorie ''intre soți'' cu cea a ''intre un barbat și o femeie''. Liviu Pleșoianu critica poziția luata de Coca-Cola. ''Daca tot a considerat CocaCola ca e bine sa ia poziție antireferendum sub haștagu' #samefeeling, atunci iau și eu poziție fața de CocaCola sub același haștag. Pepsi și CocaCola - #samefeeling...'', este mesajul scris de Liviu Pleșoianu pe pagina sa de Facebook. Vezi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

