Coca-Cola lanseaza o bautura energizanta cu gustul Coca-Cola, Coca-Cola Energy

- Principalul front al opozitiei poloneze si-a lansat sambata campania pentru alegerile europarlamentare, sustinand ca formatiunea conservatoare aflata la putere, Partidul Lege si Justitie (PiS), ar putea in final sa scoata Polonia din UE, relateaza Reuters. Polonezii sprijina cu o larga majoritate ramanerea…

- Bursa Binelui organizeaza in perioada aprilie – iunie 2019, sub umbrela „HOW TO”, o serie de trei workshop-uri dedicate reprezentanților organizatiilor non-guvernamentale inregistrate pe platforma de donații fara comision www.bursabinelui.ro. Seminariile vor fi susținute de specialiști din echipa Bancii…

- La aproape șase ani de la lansarea single-ului de debut, “Memories”, Nicole Cherry iși surprinde fanii cu o versiune acustica pentru ULive Session, pe canalul ei de YouTube. Ieri o fata dulce de doar 14 ani, astazi o tanara artista de 20 de ani, cu hituri pe radio și un fanbase care se dezvolta pe zi…

- Social-democrații au inceput sa primesca de la centru primele ordine și sfaturi pentru batalia la europarlamentare, ținta neoficiala a partidului fiind de 35%, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, PSD pregatește o campanie 'totala' ca repetiție pentru…

- Superstarul Post Malone curma așteptarea fanilor și lanseaza videoclipul hit-ului „Wow”, material care intrece orice speranta și prezinta radiografia vieții de succes a rockstar-ului, prin alaturarea catorva secvențe ce compun o poveste din evenimentele la care artistul a luat parte de curand. Videoclipul…

- Autoritatile din Zambia au interzis o bautura energizanta care provoaca erectii, in urma unor teste de laborator care au demonstrat ca aceasta continea aceeasi substanta cu cea prezenta in compozitia Viagra, informeaza AFP. Bautura SX Energy Natural Power, produsa de Revin Zambia, era exportata in mai…

- Studioul Walt Disney a lansat marti primul trailer complet al noului film de animatie 'Toy Story 4', care va fi lansat pe marile ecrane la 21 iunie si in care vor aparea celebrele personaje-jucarii din episoadele anterioare. Noul personaj este Forky, o furculita buclucasa care ii va insoti pe…

- benny blanco si Tainy, producatorul premiat cu Grammy, colaboreaza cu Selena Gomez si J Balvin pentru lansarea piesei „I Can’t Get Enough”, un material viu, colorat, plin de energie, al carui ritm molipsitor nu poate fi ignorat. blanco si Tainy – producatorul hit-ului „I Like It” de la Cardi B si al…