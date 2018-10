Coca-Cola HBC România lansează prima campanie integrată de employer branding Comunicarea campaniei de employer branding se concentreaza pe promovarea reușitelor și a diversitații angajatilor, ca parte integranta și indispensabila a companiei. „Suntem o familie ambițioasa, care vine in sprijinul membrilor sai – fiecare victorie este a noastra, a tuturor, și se datoreaza fiecaruia dintre cei peste 1.500 de colegi. Suntem mandri de succesul echipelor noastre, de angajamentele noastre de sustenabilitate și diversitate, și de sprijinul pe care il oferim comunitaților in care traim și muncim. Campania sarbatorește insași filosofia Coca-Cola HBC Romania: fiecare membru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

