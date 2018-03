Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANSA au confiscat noi loturi de bauturi alcoolice fara timbre de acciz si autorizatii. Marfa a fost depistata in urma mai multor controale inopinate efectuate in magazinele si pietele din cateva raioane si orase din tara, printre care Orhei, Anenii Noi, Balti si

- Noua din zece adolescenti din judetul Covasna au consumat bauturi alcoolice cel putin o data in viata, releva un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog, dat joi publicitatii. Potrivit acestuia, produsele alcoolice inregistreaza cel mai inalt nivel al prevalentei consumului dintre toate substantele…

- Studioul Question, cunoscut doar pentru excelentul The Magic Circle, un First Person Adventure unde jucatorii erau blocați in diverse jocuri video cu scopul de a le repara intr-un mix excelent de narativa și gameplay, a dezvaluit astazi The Blackout Club. The Blackout Club va fi un titlu 4-player…

- Un barbat de 39 de ani, din Panciu, a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce ar fi comis mai multe infracțiuni de furt. Decizia a fost luata ieri, de magistrații Judecatoriei Panciu, și nu este definitiva. „Admite propunerea de arestare preventiva. Cu drept de contestatie in 48 de ore de la comunicare.…

- ANUNT DE SELECTIE – varianta simplificata – Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 1/2018 pentru masura M1\2A Investitii in sectorul agricol in perioada 28.02.2018–28.04.2018. Data lansarii apelului de selecție 28.02.201 Masura lansata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Un tanar din Blaj este cercetat penal pentru comiterea unui furt dintr-un magazin, cu un prejudiciu in valoare de aproape 300 de lei. A sustras bauturi alcoolice, de pe raft. Potrivit IPJ Alba, in 26 februarie, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de…

- Politistii din Prahova efectueaza, marti, mai multe perchezitii la persoane suspectate ca produceau si comercializau ilegal bauturi alcoolice. Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE: Un nou val de GER si NINSOARE peste sudul Romaniei / HARTA Potrivit unui comunicat…

- O femeie in varsta de 54 de ani, din comuna Homocea, a fost gasita ieri dupa amiaza inghețata in casa. Femeia, cunoscuta ca și consumatoare de bauturi alcoolice, a intrat in stare de hipotermie dupa ce, aflata in stare de ebrietate, nu a mai putut sa-și incalzeasca locuința. Ea a fost adusa la…

- Un tanar de 24 de ani din Homocea, C. V.P., a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. Conform rechizitoriului, la data de 21 iulie 2017, barbatul a lovit o…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunta lansarea Programului "Prima Casa" 2018, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru plafonul de doua miliarde de lei. Potrivit unui comunicat al FNGCIMM, in acest an, alocarea…

- La data de 16 februarie a.c., ora 11.00, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, de 58 de ani, din localitate, produce la domiciliul sau bauturi alcoolice contrafacute pe care le comecializeaza. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Botoșani, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu S.C. Acquisition Career Management S.R.L., Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitara…

- In direct la Romania TV, Plesoianu l-a pus la zid pe Toader. "Am intrat cu totii in zona crepusculara. S-a intors de urgenta pentru a ne anunta ca ne anunta. E aberant. Nu are nicio logica. Nu trebuia sa ne spuna ca de ce se amana? Care e rostul declaratiei? Putea din Japonia sa ne spuna asta. A spus…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul LUMEA LUI MULTUMESC. Este cea mai noua productie marca Zurli, prin cea mai iubita trupa pentru copii, din Romania isi propune sa-I invete pe copii valorile prieteniei.12 orase, mii de kilometri parcursi si o luna in care zeci de mii de copii si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul va anunta in zilele urmatoare ”cele mai dure si agresive” sanctiuni impotriva Coreei de Nord, relateaza The Associated Press. Pence, care se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, va participa si la ceremonia…

- Recent, agentia spatiala japoneza JAXA a lansat in spatiu cea mai mica racheta care are menirea de a plasa pe orbita un satelit. Lansarea hardware-ului de dimensiuni cat mai mic reprezinta o alternativa la abordarea companiei SpaceX, care...

- Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, adoptate in aceeasi forma cu a initiatorilor si de plenul Senatului, amenzile urmeaza sa fie de 300 - 800 de…

- Cyanide Studio, echipa responsabila pentru seriile Styx și Blood Bowl, dar și cu Werewolf: The Apocalypse și Call of Cthulhu in dezvoltare, anunța astazi Space Hulk: Tactics. Vor fi disponibile doua campanii, cu Terminator Space Marines și Genestealers, dar și multiplayer. Gameplay-ul este…

- Graybeard Games, studio inființat de David Brevik, creatorul jocului original Diablo pe vremea cand lucra la Blizzard, a dezvaluit It Lurks Below, un joc video similar cu Terraria sau Starbound, dar cu elemente RPG mult mai puternice. Au fost oferite cateva imagini, dar niciun trailer. Lansarea…

- Politistul a fost impuscat de prietena sa, fara intentie, cu pistolul fara piedica, detinut legal de barbat, conform informatiilor detinute pana acum de anchetatori. Politistul s-ar fi aflat cu spatele la femeie atunci cand aceasta a descarcat arma accidental, iar glontul a penetrat mana tinerei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism, desi consumase bauturi alcoolice si nu detinea permis de conducere. In ziua de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 22.30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice…

- Asociația GAL Urban Turda, organizație non-guvernamentala inființata in cadrul Proiectului Turda, oras incluziv – parteneriat local pentru bunastarea sociala a zonelor marginalizate din municipiu, finantat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 5 – Dezvoltare locala…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. La exercitiu au luat parte peste 300…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc...

- Televiziunea publica japoneza NHK a publicat din greșeala o alerta privind lansarea unei rachete nord-coreene. Oamenii erau indemnați sa se adaposteasca, deoarece Phenianul a lansat o noua racheta. Eroarea a fost remediata dupa cateva minute, scrie realitatea.net.

- Consumul de bauturi alcoolice a scazut in Rusia cu 80% in ultimii 5-7 ani, a declarat marti ministrul rus al sanatatii, Veronika Skvortova, care a subliniat progresele facute in combaterea alcoolismului, scrie digi24.ro.

- In urma unei sesizari cu privire la sustragerea unor produse dintr-un magazin din orasul Beclean, jandarmii din cadrul Plutonului de pe raza localitatii, s-au deplasat imediat la fata locului. Vanzatoarea a precizat ca de pe rafturi lipsesc doua sticle de whisky, de cate 1 litru fiecare. Jandarmii au…

- Moldova continua sa-și sporeasca livrarile de produse vitivinicole in strainatate. Potrivit datelor Balanței de plați a țarii, in special, pentru 9 luni ale anului 2017, in comparație cu aceeași perioada a anului 2016, Moldova și-a marit exportul de produse alcoolice cu 13,6%, ajungind la 127,68 milioane…

- Kodak este cu siguranta unul dintre cele mai importante nume care au marcat istoria fotografiei contemporane. Compania americana este cunoscuta mai ales pentru cei care au prins anii ’90, atunci cand in fiecare piata din marile orase ale Romaniei exista un astfel de magazin la care iti duceai filmul…

- Politistii clujeni au identificat si retinut doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine. La data de 7 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 30.11.2017-03.01.2018,…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru…

- Polititii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galairutier i inspectorii vamali au descoperit asupra unui tânr cu dubl cetenie român i R. Moldova 33 colete coninând timbre de acciz pentru tutun i buturi alcoolice.În P.T.F. Galairutier sa prezentat pent...

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din localitatea Raiuți, comuna Reghiu, a fost gasit mort intr-un șanț miercuri seara, de niște consateni care duceau cu caruța in sat un barbat adus mort din Italia. Langa barbatul mort in șanț, intr-o sacoșa, au fost gasite cateva sticle cu bauturi…

- Superstitiile legate de moarte exista in fiecare cultura. Desi acum oamenii nu mai cred in ele, exista persoane care inca fac lucrul acesta. Potrivit credintelor populare, exista cateva semne care anunta moartea. Care sunt ele? Semne care anunta ca moartea este aproape Un caine…

- Consiliul Județean Satu Mare, Biblioteca Județeana Satu Mare și Editura „Citadela” organizeaza luni, 18 decembrie, de la ora 14.00, in Sala de lectura „Gheorghe Bulgar”, lansarea volumului „De la Gidani la Satmarel. Contribuții monografice”. Volumul este realizat de catre Viorel Ciubota, Viorel Campean…

- Digi Mobil și Huawei au finalizat cu succes testele pentru serviciile Voce 4G (VoLTE) și Voce Wi-Fi (VoWiFi), astfel incat abonații Digi Mobil vor beneficia de inca doua telefoane compatibile cu aceste tehnologii: Huawei Mate 10 Pro și Huawei P9Lite Mini. Software-ul pentru Huawei Mate 10 Pro, ce conține…

- Un bebelus de opt luni a ajuns la spital in coma alcoolica, din cauza mamei care a consumat bauturi alcoolice in cantitati mari. In urma datelor emise de reprezentantii Spitalului Judetean Mavromati, din Botosani, acesta este cel mai tanar pacient care a ajuns la spital cu intoxicatie etanolica in acest…

- Doua tinere de 22 ani, respectiv 17 ani, au fost surprinse in flagrant delict, in timp ce sustrageau bauturi alcoolice, dintr-un super-market de pe raza municipiului Bistrița. Ce au pațit domnișoarele:

- Campo Santo, studioul responsabil pentru Firewatch, a dezvaluit In The Valley of the Gods, titlu first person adventure narativ, unde veți cerceta vestigii antice alaturi de o partenera NPC. Videoclipul are mult șarm și pune accentul pe interacțiunea cu partenera, in timp ce acțiunea pare sa aiba loc…

- Mai multe restrictii pentru publicitatea la bauturi alcoolice. Parlamentul a aprobat in a doua lectura proiectul de lege care prevede ca publicitatea la alcool la posturile de radio și tv va fi permisa doar dupa ora 22:00 si pana la ora 7:00 dimineata.