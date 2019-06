Au trecut sapte ani de cand AC Recas a parasit Liga a III-a. Transformata in birouri in CMPDTP, echipa pentru care a girat Nicolae Robu, in primii ani cu banii timisorenilor, indiferent de parerea lor, pana cand legile au spus stop, a facut cale intoarsa. Pe teren, ACS-ul a cazut in C, in timp ce […] Articolul Cobori in jos, fara mizerii, Berlusconi de Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .