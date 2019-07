Garile de pe litoralul nostru nu arata prea bine. Sunt „mai rau ca in India", spun turiștii ingroziți. La Constanța, nu gasesc rampe de acces pentru bagaje și sunt nevoiți sa traverseze cu ele calea ferata. In sudul litoralului, angajații din gari stau cu cutii in mana pentru a-i ajuta pe oameni sa ajunga la scara trenului, deoarece peroanele modernizate sunt prea joase. Iar la Neptun, cei care au nevoie de o toaleta trebuie sa o caute nu in gara, ci in padurea din apropiere. In gara din Constanța, principala poarta de intrare feroviara a litoralului romanesc, turistii iau contact cu ignoranta…