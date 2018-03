Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla in municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, Romania, in anul 2018: un barbat a fost concediat de la locul de munca, a suferit un șoc emoțional și a ajuns la psihiatrie, dupa ce a fost imobilizat, in plina strada, de patru polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ…

- Trupele speciale ale politiei au descins miercuri, din nou, la traficantii de tigari. De aceasta data mascatii insotiti de ofiterii de la Serviciul de Investiare a Criminalitatii Economice au descins pe strada Fagetului. Politistii au adunat in ultimele luni informatii ca acolo sunt depozitate mai multe…

- Proiectul „Poliția alaturi de noi” inițiat de Școala Gimnaziala Chiuiești in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, ajuns la cea de a III-a ediție, vrea sa fie o piatra de temelie pusa la baza unei vieți in care copiii din școlile partenere nu vor fi implicați in evenimente indezirabile…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj organizeaza o serie de evenimente pentru a marca Ziua Politiei, sarbatorita anual in data de 25 martie, de Bunavestire. Asociatia Sportiva „Gorj Pol" si Corpul National al Politistilor -...

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie, scrie News.ro.

- Sase perchezitii sunt efectuate la aceasta ora de politistii bihoreni, insotiti de reprezentanti ai Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul IPJ Bihor. Descinderile ii vizeaza pe administratorii mai multor societati comerciale, banuiti ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion…

- Barbatul in varsta de 42 de ani din Cluj-Napoca a fost urmarit de mai multe echipaje de politie zeci de kilometri. Acesta nu a oprit la semnalele agentilor si acestia au pornit pe urmele lui. Soferul autoturismului a facut o depasire neregulamentara la intrarea in oras. Barbatul nu a oprit…

- Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava a organizat duminica o actiune pe raza orașului Gura Humorului și mediul rural din arondare, pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite din domeniul turismului. Au fost verificate 9 societați comerciale si intreprinderi ...

- Politistii desfasoara investigatii pentru stabilirea identitatii unui barbat. Cel in cauza a fost depus la data de 21 aprilie 2017 la centrul de gazduire temporara din Cluj-Napoca de catre Serviciul de Ambulanta Judetean Cluj. Acesta nu a putut oferi informatii despre identitatea sa. Semnalmente: 30-35…

- Persoanele care au informatii cu privire la identitatea persoanei prezentate mai jos, sunt rugate sa apeleze numarul de urgenta 112 pentru a anunta organele de politie. Politistii desfasoara investigatii pentru stabilirea identitatii unui barbat. Cel in cauza a fost depus la data de 21 aprilie 2017…

- Mai mulți politisti din cadrul I.P.J. DOLJ- Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, vineri, in județ o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul „ morarit – panificație ”, aplicand amenzi in valoare ...

- Politistul sucevean de la Serviciul de Actiuni Speciale lovit cu sabia in cap la inceputul lunii decembrie a anului trecut, in timpul unei perchezitii intr-un dosar de trafic de droguri, a fost transferat, acum doua zile, cu o ambulanta a Ministerului Afacerilor Interne, de la Spitalul de ...

- Un accident grav s-a produs, miercuri dupa-masa, pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Un autoturism Audi condus cu viteza pe sensul de coborare a patruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un Logan care circula regulamentar pe sensul de urcare. In urma impactului, trei persoane au fost ranite grav.…

- Șoferul autospecialei in care se aflau polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale l-a izbit in plin pe pietonul de 57 de ani care s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Scena infioratoare ...

- Un barbat din judetul Arges sa ajuns in stare grava la Spitalul Județean din Pitești dupa ce a fost izbit de o duba a mascatilor, in comuna Malureni. Este vorba de o mașina care apartine SAS (Serviciul de Actiuni Speciale) si care se intorcea din misiune. Vom reveni cu amanunte! Foto…

- O ambulanța a fost avariata la Dej, în urma unui accident de circulație, provocat de o groapa prost semnalizata. Incidentul s-a produs pe strada Ion Pop Reteganu din Dej. Ambulanta care transporta un pacient de la Cluj-Napoca la Beclean a iesit de pe sosea si…

- Un barbat de 52 de ani din Satu Mare a fost reținut de polițiști, dupa ce oamenii legii au descoperit ca acesta se sustragea unei condamnari la inchisoare pentru inșelaciune. Barbatul este cercetat și pentru ca ar fi furat doua televizoare dintr-un apartament din Cluj-Napoca.

- Noaptea trecuta, in intervalul orar 01.00–03.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au acționat cu efective marite pentru prevenirea si combaterea infracțiunilor, in special a furturilor din auto.

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE CONTRABANDA CU ȚIGARIPolițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Vrancea si cei din cadrul Politiei Municipiului Adjud au efectuat percheziții domiciliare pe raza județului Vrancea, in cauze in care se fac cercetari pentru contrabanda…

- La data de 14 februarie a.c., politistii Sectiei 4 de Politie Rurala Beclean, cei ai Biroului pentru Combaterea Delictelor Silvice si din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, in cadrul unui dosar penal privind comiterea infractiunilor de…

- Proba masculina de coborare din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PeyeongChang, care urma sa se desfasoare duminica, a fost reprogramata pentru ziua de joi, 15 februarie, din cauza vantului puternic care s-a abatut asupra partiei de la Joengseon, a anuntat Federatia Internationala de Schi…

- Polițiștii clujeni au depistat, lluni, doi barbați dați în urmarire pentru executarea unor pedepse cu închisoarea.Astfel, la data de 5 februarie, în urma verificarilor efectuate de catre politistii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, a fost depistat un tânar,…

- Doi tineri au fost inchiși la Penitenciarul Gherla, dupa ce polițiștii au pus in aplicare mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Luni, 5 februarie, in urma verificarilor efectuate de catre politistii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, a fost depistat un tanar, de 23 de ani, din…

- Serviciul accidente rutiere din cadrul DP Municipiul Chișinau a primit astazi 10 seturi de „Alcootest 6820”. Seturile au fost oferite de statul german și costa 38 de mii de euro, noteaza NOI.md. Principalul avantaj a alcooltestelor oferite astazi este reducerea timpului de testare, asta pentru ca testarea…

- Ai o trupa de jazz? Te poti inscrie la Concursul Internațional Jazz in the Park 2018 Trupele care canta jazz se pot inscrie de astazi, 6 februarie, la a patra ediție a Concursului Internațional Jazz in the Park, competiție dotata cu premii totale de 5.000 de euro in bani și servicii, plus șansa de a…

- Bilanțul activitații IPJ BN a ascuns sub preș, prin omisiune, o stare de spirit negativa existenta in randul polițiștilor din structurile operative, pe cale sa de-a in clocot. Din cauza aplicarii dupa ureche a Legii salarizarii, in special polițiștii aflați in strada, cei care se confrunta direct cu…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 4 perchezitii domiciliare, in judetul Arges, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- Unul dintre ei ar fi amenintat cu toporul un lucrator silvic ! F. T. Ieri, polițiștii din Valenii de Munte, sprijiniți de luptatori de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) al IPJ Prahova și de jandarmi au efectuat cinci percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice.…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, potrivit mediafax.ro Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce…

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata la amiaza, la intrare in Cluj-Napoca dinspre Turda. La coborare pe Feleac, in celebra ”curba morții”, patru autoturisme s-au izbit violent.

- Un apel la 112 a anunțat vineri in jurul orei 13:30 faptul ca un accident rutier s-a produs pe DN1C, pe raza localitații Livada. Potrivit primelor informații evenimentul rutier s-a produs intre doua autovehicule. Martorii spun ca autoturismul marca Ford care circula pe direcția Cluj Napoca spre Gherla,…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe au definitivat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea a 15 infracțiuni de furt/ tentative de furt din locuințe. Banuiți sunt doi barbați (unul de 46 de ani, cel de-al doilea de 32 de ani),…

- Doi asasini slovaci, care au ucis cu sange rece o familie, taindu-le celor doi soti gatul cu cutitul, au fost prinsi in urma unei operatiuni de succes a politistilor ieseni, la o pensiune din Miroslava. La finele saptamananii, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale si „mascatii" de la…

- "Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate 260 de autoturisme, au fost aplicate 94 de sanctiuni contraventionale pentru…

- Polițiștii au desfașurat o acțiune de amploare la periferia municipiului Cluj-Napoca, pentru creșterea siguranței cetațenilor, depistarea celor care comit fapte ilicite și a celor care se sustrag cercetarilor, ori sunt urmariți in temeiul legii. In cadrul acțiunii, polițiștii au depistat un urmarit…

- Luni seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din Ramnicu Valcea, care transporta peste 50.000 de țigarete a caror proveniența legala nu a putut fi justificata. De asemenea, asupra barbatului a fost identificata suma de 1750 de lei,…

- ALOPEDI 0364-917, serviciul de callcenter dedicat sfaturilor medicale pediatrice asigurat de catre medicii Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii din Cluj-Napoca, a facut, la acest nou inceput de an, obiectul

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Cluj, impreuna cu politisti din cadrul Sectiei 8 Rurale Huedin si jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila „Stefan Cicio Pop”Cluj-Napoca, au desfasurat, la data data 05 ianuarie, o actiune in scopul combaterii…

- Din Irak au ajuns in Huedin. Un refugiat va parasi Romania sub escorta Politistii de imigrari din Cluj au depistat trei cetateni straini din Irak, cu sedere ilegala, in Huedin. Sunt obligati sa paraseasca teritoriul Romaniei, iar unul dintre barbati o va face sub escorta, pe numele fiind instituit consemn…

- Continuand seria emisiunilor filatelice dedicate relațiilor diplomatice, Romfilatelia marcheaza relațiile de colaborare și prietenie dintre Romania și Slovacia, introducand in circulație emisiunea de marci poștale Romania-Slovacia, vineri, 5 ianuarie 2018. Noua emisiune are ca tema cei 25 de ani de…

- La petrecerile de Revelion pot fi folosite "artificiile de mica putere" Foto: Arhiva. La petrecerile de Revelion pot fi folosite doar stelutele si artificiile de mica putere, care nu prezinta un risc foarte mare pentru sanatatea si integritatea fizica a oamenilor. Chiar si asa,…

- Mai e puțin pana la Anul Nou, iar in piețele din Cluj-Napoca se gasesc la tot pasul artificii și petarde. Se vand chiar și intr-un local fast-food sau in garaje particulare, transformate ad-hoc in puncte de comercializare.

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane suspectate de detinerea si comercializarea ilegala a unor astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. La data de 29 decembrie a.c., polițiștii de investigatii…

- In cadrul actiunii nationale FOC DE ARTIFICII, desfasurata de politisti pentru verificarea legalitatii detinerii, depozitarii, comercializarii, transportului si folosirii articolelor pirotehnice de catre persoanele fizice si juridice, in data de 27.12.2017 au fost confiscate 5.350 bucati articole pirotehnice…

- În zona Pietei Marasti din municipiul Cluj-Napoca, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat un barbat, în vârsta de 37 de ani, din com. Tureni, jud. Cluj, care detinea si comercializa, fara drept, 950 bucati articole pirotehnice categoria…

- Polițiștii clujeni au confiscat peste 5.300 de artiole pirotehnice, într-o singura zi, în urma unor controale.”În cadrul actiunii nationale FOC DE ARTIFICII, desfasurata de politisti pentru verificarea legalitatii detinerii, depozitarii, comercializarii, transportului…