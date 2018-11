Stiri pe aceeasi tema

- Primul film inspirațional romanesc, „Coboram la prima”, in regia lui Tedy Necula, va avea o proiecție de gala la Timișoara. E povestea unei neobișnuite calatorii cu metroul, a doua zi dupa incendiul de la Colectiv. The post Coboram la prima, cel dintai film inspirațional romanesc, proiecție de gala…

- Vineri, 26 octombrie a.c, de la ora 19, Stagiunea de Concerte din acest an iși deschide porțile la Sfantu Gheorghe, primii invitați fiind Filarmonica Brașov. Stagiunea de concerte se va susține și anul acesta in cadrul Teatrului Tamasi Aron. Prețul biletelor intregi va fi de 25 de lei, iar cu reducere,…

- Direcția Județeana pentru Cultura – Covasna a anunțat lansarea unui concurs de desen și de eseuri, pentru liceeni, și organizat cu Centenarului Mari Uniri. Concursul, intitulat „Monumentul eroilor”, este adresat elevilor de clasele IX-XI inscriși in liceele din județul Covasna (cu predare in limba romana…

- „Mai rar sate de pastori transhumanti mai bine adaptate la conditiile naturale ale regiunii ca Voinestii Covasnei…” In anul 2016 am avut bucuria sa vad adunate intre coperțile carții Mocanii voineșteni, strajeri ai romanismului in arcul carpatic transilvan – Editura Eurocarpatica, Sfantu Gheorghe…

- Se cauta asistenți maternali profesioniști in primul rand in zona Baraoltului, deoarece aceasta este zona in care activeaza cele mai putine persoane in aceasta profesie. La conferinta de presa pentru promovarea profesiei de asistent maternal profesionist, care a avut loc miercuri, s-a afirmat ca la…

- VINERI (7 septembrie) 18:00 Concert sustinut de White Betty 20:00 Concert sustinut de Titan 22:00 – 23:30 Concert sustinut de Fuvo Shock Orchestra SAMBATA (8 septembrie) 11:00 Desteptare cu muzica cu fanfara din Zagon 12:00 Deschiderea evenimentului si lansarea competitiei „Kurtoskalacs-ul Anului…

- Preotul ortodox Vasile Antonie Tamaș, din Valcele, a anunțat lansarea unei campanii in vederea susținerii activitații sportivului covasnean Ciprian Anton. Campania a pornit in data de 16 august și vizeaza colectarea de fonduri pentru participarea lui Ciprian Anton la patru turnee internaționale din…

- Interviu in exclusivitate cu Catalin – Nicolae Lazar, consilier al secretarului de stat cu atribuții in domeniul tineretului, din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului Catalin – Nicolae Lazar este un tanar dedicat tinerilor. Majoritatea activitații sale s-a axat pe dorința de a veni in sprijinul…