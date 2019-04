Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai e mult pana vom afla echipele care se vor lupta in marea finala a sezonului 2 Asia Express, iar un elefant auriu in acest moment poate reprezenta in mod cert o gura de aer. O primesc Cocuța și Bogdan Boanta, alaturi mascolta salvatoare.

- Cel mai dur reality show al momentului continua si in aceasta seara! Sezonul 2 din "Asia Express" este aproape de final, iar totul devine din ce in ce mai dificil pentru concurenti. CRBL și Oase, Ruby și iubitul și Cocuța și Boanta sunt echipele care au intrat in cursa de pe ultima suta de metri.

- Concurenții celui mai dur reality show, Asia Express – Drumul Elefantului, au fost chinuiți de o cautare dificila in cursa pentru ultima șansa. Echipele au trebuit sa gaseasca doua perechi de șlapi indieni intr-o zona plina de magazine cu astfel de papuci.

- O noua editie Asia Express – Drumul Elefantului, reality-show difuzat aseara pe Antena 1, care s-a impus din nou ca lider de piata, atat la nivelul publicului comercial, cat si la nivel urban, i-a provocat pe concurenții ramași in competiție sa lupte pe cont propriu. Dupa ce in episodul trecut, Ana…

- Una dintre probele de astazi de la „Asia Express” i-a facut pe concurenți sa li se faca rau! Ana Morodan, Cocuța și Șerban Copoț au fost nevoiți sa umple un perete, pur și simplu, cu balega de vaca. Cele mai deranjate de acest lucru au fost Ana Morodan și Cocuța.

- Emisiunea care i-a avut ca invitați pe Ana Morodan și Adrian Teleșpan, proaspat eliminați din cursa la “Asia Express – Drumul Elefantului“, și bunii lor prieteni din concurs, Cocuța și Bogdan Boanta, a adunat in fața micilor ecrane 604.000 de telespectatori la nivelul publicului din toata țara, in…

- Cocuța și Boanta au pornit in aventura "Asia Express" pentru distracție, dar ce au descoperit acolo a fost cu mult peste ce se așteptau. S-a lasat cu crize de nervi, cu ras in cap, dar și cu ambiția de a incerca și de a reuși, bineinteles, sa fie cei mai buni.

- Asia Express revine cu o noua proba de foc. Dupa episodul in care au trebuit sa bea urina de vaca, vedetele vor trece printr-o alta provocare incredibila! Probele devin din ce in ce mai grele in sezonul al doilea al emisiunii Asia Express, iar limitele concurenților sunt testate din ce in ce mai mult.…