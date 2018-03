Stiri pe aceeasi tema

- Problemele din Sistemul de Aparare si Ordine Publica si din Sanatate se pot rezolva doar in strada, a declarat presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, la finalul protestului organizat...

- Doi sindicaliști din Poliție au fost fotografiați in timp ce ar urina pe Biserica Kretzulescu din București. Imaginea surprinsa de un tanar a starnit controverse, dupa ce a fost publicata pe rețelele de socializare. Contactat de reporterii Libertatea.ro, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor…

- Circa 3.000 de angajații din penitenciare și din poliție protesteaza, la ora transmiterii știrii, în fața Ministerului de Interne principalele lor solicitari fiind condiții de lucru mai bune, salarizare „echitabila”, dar și demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader. "Le cerem…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologie au ajuns in jurul orei 12:30 in Piata Victoriei, unde vor protesta pana la ora 16:00, nemultumiti de salarizare si de modificarile fiscale. Actiunea de protest a inceput la ora 9:00, in fata Ministerului de Interne, la 11:45 sindicalistii…

- Polițiștii, impreuna cu lucratorii din penitenciare, organizeaza, sambata, un marș care se incheie cu miting in fața Guvernului. Nemulțumirile sunt legate de inechitați salariale și lipsa unui mare numar de cadre a caror munca nu poate fi compensata decat prin ore suplimentare ale celor existenți. Presedintele…

- Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) Constanța susține ca s-a saturat de... ”carpeala”, referindu-se la modul cum MAI ar incerca sa acopere lipsurile din sistem.

- F. T. Peste 300 de sindicaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, precum și alte zeci de la cele doua penitenciare din județ – Ploiești și Targșor, vor participa maine, la București, la un miting de protest, in contextul in care reprezentanții Guvernului – spun liderii acestora…

- Dumitru Coarna a declarat joi, la Constanta, ca este convins ca lucrurile in cazul de la Vaslui vor fi asezate "intr-o logica judiciara corecta, iar raspunderea penala va fi raportata la probe". "Acel participant la trafic nu era pentru prima oara cand conducea fara permis. Nu a raspuns somatiilor…

- Cu puțin timp inainte de declanșarea anunțatelor mișcari de strada ale sindicatelor din Poliție, intre liderii celor zece organizații parca a intrat dihonia. Cei 10.000 de lei ceruți de Dumitru Coarna – bani calculați, spune el, pentru transportul și diurna manifestanților -, par sa fie un motiv atat…

- Politistii se pregatesc ca in ultimele doua saptamani din martie sa protesteze, lista lor de nemultumiri fiind lunga, dar principala revendicare este legata de salarii. Politistii sustin ca, in urma noii Legi a Salarizarii, ei nu au primit niciun ban si cer sa li se aplice salariul de baza…

- O prima victorie in instanta pentru mai multe persoane membre ale Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual SNPPC MAI Biroul Teritorial al IPJ Constanta. Potrivit minutei judecatoresti, Tribunalul Constanta a obligat parata Institutia Prefectului Judetul Constanta sa plateasca…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, si liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, au criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a avut o reactie furibunda dupa ce s-a aflat faptul ca aproape 8000 de politisti vor avea salariile nete scazute cu sume semnificative.Citeste si: S-a AFLAT: LISTA oficiala a AMENZILOR de care vor fi…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru Agerpres ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. 'Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- Mii de polițiști vor primi o lovitura usturatoare in februarie! Anunțul a fost facut de catre președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, potrivit bugetul.ro . Coarna a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca…

- Veste proasta pentru mii de polițiști! Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca urmare a intrarii in vigoare a Legii salarizarii. Ba chiar, acestea vor scadea. Președintele…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, potrivit mediafax.ro Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce…

- Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne (SNPPC), a declarat in legatura cu luarile de poziție ale polițistului vedeta, Marian Godina, pe Facebook, in special in cazul jandarmului Raducu Șerban, care apare intr-un…

- Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, sustine ca era de asteptat ca Bogdan Despescu sa fie demis de la conducerea Politiei Romane, precizand ca premierul interimar, Mihai Fifor, "este un bun executant".

- Polițistul-pedofil a fost decorat în 2012 cu ordinul ”Barbație și Credința”, a declarat Dumitru Coarna, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, pentru B1 TV. ”Asistam la o lupta care-pe-care. Din pacate, noi suntem la mijloc. Poliția Româna…

- In ședința de Guvern de miercuri, premierul nu l-a demis pe șeful Poliției. Mihai Tudose i-a cerut insa acestuia sa prezinte un raport detaliat saptamana viitoare și i-a felicitat pe polițiști pentru ca l-au prins pe agresor in doua zile. Asta, cu toate ca marți, ministrul de Interne Carmen Dan i-a…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Dumitru Coarna, Liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, impreuna cu un criminalist cu mulți ani in spate au fost invitați in emisiunea "Xtra Night Show", de pe Antena 1.

- Se pare ca barbatul și-a recunoscut faptele savarșite in 2012 și anul acesta. „Sunt doua fapte pe care le-a recunoscut: una in 2012 și aceasta recenta. Este reținut pentru 24 de ore", a spus avocatul. Procurorii vor decide ce se va intampla in continuare. De asemenea, avocatul lui Eugen…

- Barbatul suspect de pedofilie si-a recunoscut fapta. Acesta lucra in cadrul Brigazii Rutiere. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a spus ca a simțit acest caz ca pe o lovitura naucitoare. Mihai Gadea, pe rețeaua de socializare Facebook,…

- Agentul care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele in timp ce era audiat. Dupa ce le-a declarat ofiterilor de la Serviciul Omoruri ca in plac copiii, Eugen Stan a mai facut o marturisire-bomba! Potrivit lui Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Suspectul de pedofilie si-a recunoscut fapta, potrivit liderului Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, care a adaugat ca ar mai fi existat o fapta comisa in 2015 de acelasi barbat. "Era soferul unui sef de serviciu (din Brigada Rutiera - n.r.),…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. Barbatul ar fi fost recunoscut de catre colegii sai si astfel s-a…

- Dumitru Coarna, liderul Sindicatutului National al Politistilor si Personalului Contractual, a declarat luni ca agresorul ca celor doi copii, fapta petrecuta intr-un lift din Capitala, este politist la Brigada Rutiera si a fost identificat de colegii sai. -continua-