Stiri pe aceeasi tema

- In baza Planului de activitati al Directiei Generale Politia Locala, in perioada 01.02.2018 02.03.2018, politistii locali din cadrul Serviciului control disciplina in constructii si afisajul stradal au efectuat un control tematic pentru verificarea respectarii documentatiilor tehnice vizate spre neschimbare,…

- Cerșetorii din București apeleaza la tot felul de cai ca sa-i determine pe trecatori sa le dea bani. Unele la care nici nu ne-am fi gandit. Una dintre metode se numește “papușa” și nu le este straina polițiștilor, care nu o data i-au prins cu “papușa” in fapt. Cum acționeaza cerșetorii care folosesc…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Constanța, va picheta sediul Poliției Județene in semn de protest fața de lipsa transparenței decizionale, urmand ca sindicaliștii din poliție sa participe apoi la mitingul de amploare de la București.

- Politistii se pregatesc ca in ultimele doua saptamani din martie sa protesteze, lista lor de nemultumiri fiind lunga, dar principala revendicare este legata de salarii. Politistii sustin ca, in urma noii Legi a Salarizarii, ei nu au primit niciun ban si cer sa li se aplice salariul de baza…

- Un batran de 82 de ani din localitatea constanteana Poarta Alba a ajuns la sfarsitul saptamanii trecute la Spital dupa ce a sustinut ca a fost agresat si injunghiat. Potrivit IPJ Constanta, in urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Postului de Politie Poarta Alba si a examinarii medico…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui NICOLAE SINESCU, in varsta de 39 ani, din localitatea Seimeni, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 februarie a.c., acesta a plecat de pe raza localitatii Seimeni, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru, informeaza Romania TV.Am avut o intalnire…

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru.

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting în fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru.

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

- Politistii locali actioneaza atat din oficiu cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de apelare la mila publicului ori vagabondaj. Astfel , in data de 09.02.2018 , politistii locali au depistat o persoana care apela la mila publicului in intersectia I.C.…

- Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu in cazul elevului agresat de mamele unor copii in incinta Scolii Gimnaziale nr 28 "Dan Barbilian" din Constanta. Potrivit unui comunicat al AP, sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a unor prevederi din Constitutia Romaniei privind…

- Politistii constanteni cerceteaza un caz de agresiune petrecut in incinta Scolii Gimnaziale nr. 28 „Dan Barbilian”, dupa ce au fost sesizati de directoarea institutiei in legatura cu faptul ca persoane adulte au exercitat acte de violenta asupra unui elev, pe holul unitatii scolare, informeaza Inspectoratul…

- Politistii au fost sesizati chiar de directorul scolii unde s-a intamplat incidentul. Copilul batut se va prezenta miercuri, 31 ianuarie, la Serviciul de Medicina Legala pentru a i se elibera certificat medico-legal.

- Politistii au fost sesizati chiar de directorul scolii unde s-a intamplat incidentul. Copilul batut se va prezenta miercuri, 31 ianuarie, la Serviciul de Medicina Legala pentru a i se elibera certificat medico-legal.

- Mii de polițiști vor primi o lovitura usturatoare in februarie! Anunțul a fost facut de catre președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, potrivit bugetul.ro . Coarna a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca…

- Veste proasta pentru mii de polițiști! Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca urmare a intrarii in vigoare a Legii salarizarii. Ba chiar, acestea vor scadea. Președintele…

- Directoarea unei gradinite a fost injunghiata mortal vineri, faptasul fiind sotul acesteia, fata de care avea un ordin de restrictie. Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, crede ca acest ordin ar trebui sa devina responsabilitatea Politiei, nu a instantei.

- Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne (SNPPC), a declarat in legatura cu luarile de poziție ale polițistului vedeta, Marian Godina, pe Facebook, in special in cazul jandarmului Raducu Șerban, care apare intr-un…

- Pentru politistii Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, nimic nu este imposibil. Fiecare misiune e analizata, se fac scenarii si ipoteze. O astfel de misiune a fost desfasurata spre sfarsitul anului trecut, iar in urma ei 11 membri a doua grupari infractionale au fost retinuti, informeaza…

- Politistii din Dambovita au deschis, luni, un dosar penal in cazul unui cadru didactic care a mers la scoala fiind bolnav de TBC. Testarea a iesit pozitiva in cazul a 3 elevi, motiv pentru care politistii vor sa afle daca femeia stia ca este bolnava sau nu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- In urma actiunii desfasurate pe tot parcursul zilei de 12 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier, sprijiniti de politistii din cadrul birourilor rutiere din Constanta, Mangalia, Medgidia si Cernavoda, au aplicat 223 de sanctiuni contraventionale pe linia prevenirii accidentelor rutiere…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Rezultatele examenelor de la Academia de Politie pot fi cu usurinta contestate de catre candidati, cata vreme evaluarea psihologica, proba eliminatorie, nu e facuta in centre care au autorizatie. Asa sustine sindicalistul Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului…

- Dumitru Coarna, Liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, impreuna cu un criminalist cu mulți ani in spate au fost invitați in emisiunea "Xtra Night Show", de pe Antena 1.

- Barbatul suspect de pedofilie si-a recunoscut fapta. Acesta lucra in cadrul Brigazii Rutiere. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a spus ca a simțit acest caz ca pe o lovitura naucitoare. Mihai Gadea, pe rețeaua de socializare Facebook,…

- Agentul care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele in timp ce era audiat. Dupa ce le-a declarat ofiterilor de la Serviciul Omoruri ca in plac copiii, Eugen Stan a mai facut o marturisire-bomba! Potrivit lui Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Dumitru Coarna, liderul Sindicatutului National al Politistilor si Personalului Contractual, a declarat luni ca agresorul ca celor doi copii, fapta petrecuta intr-un lift din Capitala, este politist la Brigada Rutiera si a fost identificat de colegii sai. -continua-

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, nu sustine proiectul de modificare a ordinului privind programul…

- Politistii ialomiteni au depistat in trafic, in Slobozia, un barbat de 56 de ani din municipiul Constanta, desi anterior consumase bauturi alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest Drager a rezultat valoarea 0,62 mg l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost ulterior transportat la cea mai…

- Siguranta cetateanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteti muri linistiti pe strada, a declarat miercuri Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), la iesirea de la discutii cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.

- Siguranta cetateanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteti muri linistiti pe strada, a declarat miercuri Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), la iesirea de la discutii cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.…

- Federația Sindicatelor naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania protetseazam miercuri, fața de proasta finanțare a sistemului, dar și de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și de neplata miilor de ore suplimentare. Dumitru Coarna, președinte SNPPC,…

- Mii de taximetristi au blocat centrul capitalei. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunța reluarea protestelor anunțate in București, miercuri, de la ora 9,30 pentru a cere modificarile legislative promise de ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La…

- Ministerul Afacerilor Interne a luat act de protestul pe care Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual intentioneaza sa-l organizeze miercuri, in Bucuresti, si isi exprima disponibilitatea la dialog. Citeste si: Politistii iau cu asalt infractorii. Perchezitii…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase continua in aceasta perioada actiunile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in baza dispozitiei sefului Politiei Romane, chestor sef de politie Bogdan…