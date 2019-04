„Vom avea maine (miercuri- n.r.) dezbaterile in Camera și cred ca maine de la ora 12:00 vom avea și votul final astfel incat sa ii trimitem președintelui și aceste doua coduri. In proiectele care vor fi inaintate președintelui sunt numai articolele declarate constituționale. O eventuala sesizare la CCR va fi respinsa dupa scaun, adica daca nu am modificat niciun articol din cele declarate constituționale e un exercițiu democratic, pe care pot sa il ințeleg, ca nu iși doresc intrarea in vigoare. Eu va spun ca pana pleaca parlamentul in vacanța aceste doua coduri cu articolele declarate constituționale,…