Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia separatista la putere in Catalonia s-a aflat marti in minoritate, dupa un dezacord intre cele doua partide care o constituie, situatie ce pune in pericol executivul regional prezidat de Quim Torra, relateaza AFP. Cele doua formatiuni, Esquerra Republicana de Catalunya (Stanga…

- Sute de mii de separatisti catalani sunt asteptati marti seara sa ocupe strazile Barcelonei pentru a marca „Diada”, ziua in care capitala Cataloniei a fost - in 1714 - cucerita de Spania, conform news.ro.Aceasta va fi prima zi comemorativa pe care catalanii o vor marca de la declararea unilaterala…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez le-a promis luni catalanilor un referendum privind un nou statut al regiunii, care sa prevada mai multa autonomie, insa a respins din nou ipoteza unui vot asupra independentei cerute de separatisti, informeaza AFP. Socialistul Sanchez, care a iniţiat de la…

- Fostul lider separatist al regiunii spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a revenit sambata in Belgia si a promis sa continue "sa apere cauza dreapta a poporului catalan", relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Nu este capatul calatoriei. Voi calatori pana in ultimul colt al continentului…

- Fostul lider separatist al regiunii spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a revenit sambata in Belgia si a promis sa continue "sa apere cauza dreapta a poporului catalan", relateaza AFP. "Nu este capatul calatoriei. Voi calatori pana in ultimul colt al continentului nostru pentru a apara cauza dreapta…

- Fostul presedinte catalan Carles Puigdemont, care se afla in Germania de patru luni, a anuntat miercuri ca se intoarce ”in acest weekend” in Belgia, dupa ce justitia spaniola a retras mandatul de arestare european emis pe numele sau, relateaza AFP conform News.ro . ”In acest weekend ma voi intoarce…

- Dupa ce luni a fost prezentat manifestul noii miscari in cadrul unei ceremonii desfasurate la Barcelona, 3.500 de oameni au aderat imediat, iar pana marti dimineata numarul membrilor a ajuns la 13.000, potrivit unor politicieni separatisti catalani.Miscarea a fost fondata de fostul lider…

- Noul președinte al Cataloniei, Quim Torra, a afirmat ca iși dorește un nou referendum pentru independența, in contextul in care s-a intanit cu prim-ministrul Scoției, Nicola Sturgeon, scrie The...