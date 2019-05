Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere miercuri, la Parlament, cu liderul ALDE Tariceanu. In urma discuțiilor, premierul a primit asigurari din partea lui Tariceanu ca ALDE va vota candidatul PSD pentru șefia Camerei Deputaților, adica pe Marcel Ciolacu.„Daca am pornit o batalie, am…

- Ministrul Carmen Dan s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. stire in curs de actualizare Hans Klemm, la Guvern. Geoana se afla, acum, la Palatul Victoria

- "In coalitie, la noi in partid, am sustinut aproape toti ca cea mai eficienta procedura este remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului si erau mai multe variante de schimbare a structurii Guvernului, nu ceva spectaculos, ceea ce ar fi facut ca, teoretic, Iohannis sa nu mai…

- Viorica Dancila avea programata participarea la lansarea a doua apeluri de proiecte cu impact social, finanțate din fonduri europene, impreuna cu ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, și ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budai, la ora 17.30. Premierul a trebuit sa-si anuleze participarea…

- Viorica Dancila a ieșit singura la declarații dupa CExN al PSD. A anunțat schimbarile din Guvernul ce-l conduce. Doua sunt reprezentate de politicienele care merg la Bruxelles, aflandu-se pe lista de candidați a PSD la alegerile europarlamentare. Celor doua li se adauga o demitere, generata de nemulțumirile…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se afla la momentul transmiterii știrii la Palatul Victoria, unde discuta cu premierul Viorica Dancila, dupa ce conducerea PSD a decis in CEx revocarea sa din funcție. Intrevederea a fost anunțata de premierul Viorica Dincila dupa ședința CEx al PSD, conform Mediafax.Citește…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va merge la Guvern sa vorbeasa cu premierul Viorica Dancila sa vorbeasca despre modificarile care vor fi aduse Ordonanței 7. Tudorel Toader a declarat joi seara la...

- Liderul ALDE a avut, marți, o intalnire cu Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, care cere abrogarea acestui act normativ. Și Guvernul pare sa faca un pas in spate. Marți seara, premierul Viorica Dancila i-a convocat pe miniștrii Finanțelor, Energiei și Comunicațiilor și a acceptat ca Ordonanța necesita…