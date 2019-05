Stiri pe aceeasi tema

- Poziția de al treilea om în stat a fost declarata vacanta, oficial, în plenul Camerei Deputaților. Astfel este demarata procedura de alegere a noului președinte al Camerei Deputataților care va exercita atribuțiile de lider al acestui for în locul lui Liviu Dragnea, condamnat definitiv…

- Patronatele companiilor de taxi pregatesc o opoziție vehementa, in contextul in care Guvernul a publicat proiectul ordonanței privind reglementarea activitații de ridesharing. Asta a susține Catalin Codreanu, presedintele Coalitiei pentru Economia Digitala, care reprezinta companiile din ridesharing…

- Demisiile vin in contextul crizei politice generate de presupusa implicare a vicecancelarului Heinz-Christian Strache intr-un caz de coruptie, relateaza agentia de presa APA. Partidul Libertatii avertizase ca isi va retrage toti ministrii in cazul in care cancelarul Sebastian Kurz va insista…

- Mai multe nave au fost vizate de misterioase „acte de sabotaj” în largul Emiratelor Arabe Unite, alimentând creșterea tensiunii în Golf, în timp ce secretarul de stat american se afla la Bruxelles pentru a discuta despre Iran cu omologii europeni. Luni,…

- Guvernul vrea sa schimbe legea privind controlul finanțarii partidelor politice, dupa ce DNA a inceput anchetarea trezorierului PSD, Mircea Draghici, care este acuzat ca a folosit subvenția in interes...

- Liderii europeni au avertizat Guvernul de la București asupra modificarilor in domeniul justiției, insa coaliția PSD-ALDE a acuzat un dublu standard. Totodata, un Eurobarometru al CE arata ca doar 40% dintre romani au o percepție buna asupra independenței justiției, fața de media UE, care e la 56%.Citește…

- Guvernul de la Havana a solicitat companiei de stat care produce energie electrica sa isi reduca productia, dupa ce Statele Unite au impus sanctiuni pentru companiile care transporta petrol din Venezuela catre Cuba, miscare ce amplifica criza economica din statul comunist, potrivit

- Varsta majoritatii victimelor este de sub 9 ani. Dintre copiii raniti, unii sunt in stare 'critica', astfel incat bilantul celor decedati ar putea creste, a avertizat UNICEF in comunicatul sau. Acesta arata ca 'incidentul s-a produs in apropierea a doua scoli', dar nu precizeaza cauza exploziei.…