Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata miercuri dupa o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul deputatilor PSD Daniel Suciu cu reprezentantii ALDE - Andrei Gerea si Toma Petcu."La rugamintea si la solicitarea colegilor din ALDE, ne-am reintalnit pentru a ne pune de acord asupra…

- PSD si ALDE au ajuns la un consens in privinta modificarilor la legea offshore, liderul deputatilor PSD Daniel Suciu precizand ca, in urma sedintei din coalitie, s-a decis ca 50% din productia de gaz din Marea Neagra sa se tranzactioneze pe bursa din Romania, iar investitia celor care opereaza sa se…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au discutat, vineri, in Parlament, despre calendarul de adoptare a legii offshore precum și despre viitoarele numiri in conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara, au declarat pentru MEDIAFAX surse din coaliție, scrie Mediafax.Liderii…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata, daca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste Legea offshore si a raspuns: "S-a ajuns la un consens, in sensul ca trebuie sa se uite mai atent pe cifre si cred ca toti liderii de grupuri din Parlament trebuie sa se uite pe cifre si Comisia trebuie sa aiba…

- „Nu stiu cand se va discuta (legea offshore in Camera Deputatilor - n.r.)", a declarat, miercuri, la Parlament, presedintele UDMR Kelemen Hunor. El a precizat ca nu a discutat cu liderul PSD Liviu Dragnea despre acest proiect si ca nu stia ca se amana dezbaterea lui cu o saptamana. „De ce sa spun ca…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat, luni, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca prioritatile social-democratilor vor fi stabilite la reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare. Intrebat…

- Liviu Dragnea a spus, la Romania TV, ca printre prioritatile Guvernului se afla adoptarea unei Ordonante de Urgenta privind legea offshore. "Se fac discutii acum pentru o posibila Ordonanta de Guvern in ceea ce priveste legea offshore. Eu am spus, dupa adoptarea legii in Comisia de specialitate…