- Dupa incheierea campaniei pentru Referendumul național din 6/7 octombrie 2018, Coalitia pentru Familie face "bilanțul umilințelor comandate – demne de campania din 1946 – la care au fost supuși voluntarii campaniei și cetațenii Romaniei care au incercat sa apere o definiție mai veche decat orice…

- In ambele zile de week-end, in zilele de 6 si 7 octombrie, esti asteptat sa votezi la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul dorit de Coalitia pentru Familie. Campania haotica, dezechilibrata, marcata de mesaje inflacarate sau amenintatoare, dar si de multe minciuni sau chiar ilegalitati,…

- Comunicat INTERZICEREA DE CATRE AUTORITATI A DREPTULUI CETATENILOR ROMANI LA CAMPANIE PENTRU REFERENDUM Comitetul de Initiativa Cetateneasca privind revizuirea art. 48 (1) din Constitutia Romaniei a organizat luni, 1 octombrie 2018, o conferinta extraordinara de presa la sediul din str. Matei Basarab,…

- Referendumul pentru familie, care se va desfasura pe 6 si 7 octombrie, intre orele 7.00 – 21.00, are la baza initiativa cetateneasca demarata de Coalitia pentru Familie, prima de dupa 1989. Initiativa, semnata de peste 3 milioane de romani, vizeaza inlocuirea sintagmei "intre soti", dupa cum scrie,…

- Comitetul de Inițiativa Cetațeneasca privind revizuirea art. 48 (1) din Constituția Romaniei organizeaza luni, 1 octombrie 2018, o conferința extraordinara de presa la sediul din str. Matei Basarab, la orele 14:00, tema fiind exprimarea nemulțumirii fața indeparatrea unor bannere pro referendum."Comitetul…

- Initiativa de revizuire a Constitutiei Romaniei nu are nicio legatura cu vreo formatiune politica, iar referendumul nu este organizat de PSD, a precizat joi Coalitia pentru Familie si Platforma Impreuna. "Initiativa noastra de revizuire a Constitutiei Romaniei nu are nicio legatura cu…

- Senatul dezbate, marti, in calitate de for decizional, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti.