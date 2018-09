Initiativa de revizuire a Constitutiei Romaniei nu are nicio legatura cu vreo formatiune politica, iar referendumul nu este organizat de PSD, a precizat joi Coalitia pentru Familie si Platforma Impreuna.



"Initiativa noastra de revizuire a Constitutiei Romaniei nu are nicio legatura cu vreo formatiune politica. Nu suntem si nu am fost la remorca niciunui partid. Demersul nostru nu este in niciun fel legat de PSD sau de guvernarea PSD. Protocoalele semnate cu PSD, PNL si ALDE nu au vizat decat obtinerea sprijinului parlamentar pentru adoptarea legii de revizuire a Constitutiei Romaniei.…