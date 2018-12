Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul noii Legi a pensiilor, care aproape dubleaza cheltuielile publice cu pensiile pana in 2021, respectiv le creste cu peste 130% pana in 2022, nu este sustenabil, intrucat acesta nu vine insotit de masuri de crestere a veniturilor publice, avertizeaza Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR),…

- Proiectul de buget pentru 2019 este construit pe o valoare a PIB, in premiera, de peste 1.000 de miliarde lei, o crestere economica de 5,5% si un deficit mai mic decat cel din 2018, a declarat marti ministrul Finantelor Eugen Teodorovici la Antena 3.

- Ministerul Muncii a anuntat ca pensiile vor fi aduse de postasi pana pe 14 decembrie. Cei care nu sunt gasiti acasa isi pot incasa pensia direct de la ghiseele Postei Romane. Totodata, Marius Budai a precizat la Romania TV ca sunt suficienti bani pentru majorarile prevazute in noua lege a…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat ca proiectul de buget urmeaza sa fie aprobat si transmis in Parlament spre dezbatere in prima parte a lunii decembrie. "Oricum putem să intrăm şi în paralel (în dezbatere parlamentară - n.r.) pentru că, să spunem,…

- Ministrul Muncii sustine ca pensiile romanilor nu sunt in pericol. "Exista bani de majorare a pensiilor, exista bani pentru plata actuala a pensiilor. De altfel, si pe parcursul anului trecut au fost aceleasi declaratii lipsite de de respect fata de pensionari, deoarece induc o grija suplimentara…

- Senatorii UDMR au sustinut, luni, in plen, propunerea pentru noua lege a pensiilor, iar Uniunea a formulat o serie de amendamente la acest proiect legislativ astfel ca varianta adoptata de Senat este una imbunatatita fata de initiativa Guvernului, spun reprezentantii Uniunii Democrate Maghiare din…

- Proiectul care prevede majorarea cu 10 la suta a pensiilor pentru vârstnicii care primesc mai putin de 1589 de lei pe luna a fost aprobata de Parlament în lectura finala. Totodata, în urma modificarilor, pensiile pentru limita de vârsta vor creste în mediu cu 115 lei,…

