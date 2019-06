Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legii dialogului social instituie un dezechilibru major intre partenerii sociali și conține prevederi care anuleaza conceptul de dialog social constructiv și echilibrat, considera Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei, .Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) iși exprima ingrijorarea…

- PNL a anuntat, luni, prin vocea Ralucai Turcan, ca va pune imediat in aplicare rezultatele Referendumului pentru justitie. Liberalii solicita in mod imperativ adoptarea legii propuse de PNL privind votul electronic, in urma incidentelor de la votul din diaspora. "Votul de ieri a aratat vointa zdrobitoare…

- Deputații au votat Legea pentru modificarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, reexaminata ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.684 din 6 noiembrie 2018. Proiectul de lege a fost atacat la CCR, iar acum, legea cuprinde…

- Legea a trecut cu 165 de voturi pentru. Camera Deputaților este for decizional. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlanțuit la adresa consilierilor BNR care au criticat repatrierea aurului. Dragnea spune ca aceștia vorbesc prostii și ca nu e prima data cand lanseaza informații false. "Eu…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat, marti, la Arad, ca institutia pe care o conduce va reitera recomandarile facute Guvernului si Parlamentului pentru a facilita refinantarile,...

- Deputații au aprobat, miercuri, Ordonanța de urgența a Guvernului privind implementarea programului „Investește in tine”. Potrivit modificarilor aduse in comisiile de specialitate, banii acordați pot fi cheltuiți inclusiv pentru plata intreținerii, chiriei sau a utilitaților potrivit mediafax.…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul legislativ inițiat de Florin Iordache, care prevede instituirea unui termen de maximum 15 zile in care hotararile Parlamentului pot fi atacate la Curtea Constituționala, dupa publicarea acestora in Monitorul Oficial. Propunerea legislativa pentru completarea…

- Camera Deputatilor a adoptat "Strategia nationala pe termen lung" Camera Deputatilor a adoptat, astazi, proiectul de lege privind elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung 'România 2040', care prevede înfiintarea, în acest sens, a Comisiei 'România 2040',…