- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit joi, 25 octombrie, la Palatul Cotroceni, o delegație a Camerei de Comerț Americane in Uniunea Europeana (AmCham EU). AmCham EU este o organizație care reprezinta interesele a peste 150 de companii americane in Europa.In discuțiile cu reprezentanții…

- Deputatul PSD, Roxana Minzatu a participat astazi, 16 octombrie, la intrevederea Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților cu delegația Asociației Parlamentare Canada – Europa. In cadrul dezbaterilor, deputatul PSD a susținut ca unul dintre obiectivele principale in dezvoltarea relațiilor…

- Șeful Executivului a prezentat poziția Guvernului fața de situația politica din Romania, aratand ca principalul obiectiv al vizitei la Bruxelles este acela de a discuta, a ințelege și a coopera cu partenerii europeni. In continuare, Premierul a expus masurile adoptate la nivel guvernamental…

- In timp ce Romania e repliata, intern, de aproape doi ani, fiind total ignorata si absenta din jocul european si international, Uniunea Europeana este in curs de a se schimba in mod fundamental. Discursul recent al presedintelui Comisiei despre starea Uniunii ar trebui sa le dea fiori pe sira spinarii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti pe Edgars Rinkevics, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Letonia, care s-a aflat in Romania pentru a participa la Summit-ul Initiativei Celor 3 Mari, context in care premierul roman a propus cresterea conectivitatii intre cele doua economii,…

- Semnalul Bancii Naționale a Romaniei privind vulnerabilitatea țarii in contextul scaderii demografice accentuate necesita mare atenție, considera vicepreședintele Camerei Deputaților, Marilen Pirtea, Coordonator al Comisiei de Educație din PNL. „Hemoragia forței de munca duce Romania pe primul…