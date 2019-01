Coalitia militara condusa de SUA a inceput retragerea din Siria

Coalitia internationala antijihadista condusa de SUA a anuntat, vineri, ca a inceput retragerea trupelor sale din Siria, la mai putin de o luna dupa anuntul surprinzator al presedintelui Donald Trump privind dezangajarea fortelor americane din conflictul din aceasta tara.



Coalitia a fost creata in 2014 la initiativa Washingtonului in urma ascensiunii gruparii jihadiste Statul Islamic si a cuceririi de catre aceasta a unor vaste teritorii in Siria si Irak.



La coalitie participa mai multe state, printre care Franta si Marea Britanie, relateaza AFP.



Coalitia intervine…