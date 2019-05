Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia a precizat intr-un comunicat ca a efectuat 24.502 raiduri aeriene intre august 2014 si sfarsitul lui aprilie asupra pozitiilor jihadistilor in cele doua tari vecine, unde Statul Islamic a fost alungat din toate centrele urbane pe care le controla."In timpul acestei perioade si…

- Potrivit comunicatului, numarul victimelor civile provocate de loviturile aeriene continua sa creasca, in timp ce se fac apeluri catre partile in conflict ''sa respecte obligatiile internationale de a-i proteja pe civili''. Operatiunile aeriene intreprinse intre 1 ianuarie si 31 martie, atat…

- Iranul a indemnat vineri comunitatea internationala sa actioneze pentru a impiedica noi atacuri aeriene in Yemen, dupa cele soldate joi cu cel putin patru morti, potrivit Medecins sans frontieres (MSF), relateaza AFP potrivit news.ro.Coalitia condusa de Arabia Saudita, care intervine militar…

- Cel putin zece civili, inclusiv doi copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene atribuite Rusiei efectuate in regiunea siriana Idleb, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Peste 1.600 de civili au fost ucisi in patru luni de zile in timpul ofensivei coalitiei internationale anti-jihadiste impotriva gruparii Statul Islamic (SI) in 2017, in orasul sirian Raqqa, potrivit unui raport dat publicitatii joi de un ONG, scrie agerpres.ro.

- Coalitia internationala antijihadista condusa de Statele Unite in Siria si Irak a recunoscut joi ca 1.257 de civili au fost ucisi in timpul atacurilor aeriene lansate de la inceputul operatiunii Inherent Resolve, in 2014, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Coalitia a lansat 34.038 de lovituri…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a salutat sambata caderea califatului autoproclamat al gruparii jihadiste Statul Islamic drept o "etapa istorica" in ofensiva impotriva organizatiei jihadiste, invitand la continuarea luptei impotriva acesteia, potrivit AFP si Reuters. "Salut munca neobosita si curajul…

- ​Lupte puternice au izbucnit duminica, când forțele sprijinite de SUA au atacat ultima fortareața a ISIS din Siria, pe fondul unui asalt final pentru a elimina grupul jihadist din țara sfâșiata de razboi, anunța CNN.Operațiunea Forțelor de aparare siriene (SDF) a început la ora…