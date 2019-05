Coaliţia internaţională condusă de SUA a recunoscut "victimele colaterale" din Siria și Irak Coalitia a precizat intr-un comunicat ca a efectuat 24.502 raiduri aeriene intre august 2014 si sfarsitul lui aprilie asupra pozitiilor jihadistilor in cele doua tari vecine, unde Statul Islamic a fost alungat din toate centrele urbane pe care le controla.



"In timpul acestei perioade si dupa evaluarea informatiilor disponibile (...) probabil nu mai putin de 1.302 civili au fost ucisi in mod neintentionat de loviturile coalitiei", potrivit textului.



Coalitia a adaugat ca a examinat 111 rapoarte privind decesele unor civili.



