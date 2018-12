Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare din Italia a convenit asupra unor rectificari bugetare menite sa evite impunerea unor sancțiuni disciplinare de catre Bruxelles, a anunțat o purtatoare de cuvant a Ligii, partidul condus de Salvini, transmite Reuters.

- Guvernul a decis sa participe la Conferinta interguvernamentala a ONU, privind migratia, pentru a-si sustine propriile valori si principii in domeniul migratiei. Potrivit unor surse din PSD, decizia a fost luata dupa mai multe discuții aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare cu privire la abordarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat o serie de atacuri la Coalitia de guvernare, in discursul sustinut de la tribuna Parlamentului, in cadrul sedintei festive de Centenar."Nu ne-a fost simplu sa ajungem aici și tocmai de aceea, la fel ca acum un secol, romanii au mari speranțe pentru viitorul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, luni, la Antena3, ca nu are de gand sa rupa coalitia de guvernare."Am vazut zvonuri care s au raspandit in stanga, in dreapta cu o rapiditate fantastica si care dadeau drept sigura ruperea coalitiei, Tariceanu prim ministru al unui guvern bazat…

- Surse politice citate de Romania TV sustin ca ca membrii ALDE insista sa se rupa coaliția. In ultima vreme au fost mai multe semnale din partea celor doua formațiuni care arata ca un adevarat scandal este intre cele doua partide.Geoorge Soros bate in retragere in conflictul cu Viktor Orban…

- Coalitia de guvernare in noua sesiune parlamentara va supune dezbaterilor o noua lege a salarizarii. Presedintele Parlamentul, Andrian Candu, a declarat marti, 2 octombrie, dupa sedinta coalitiei de guvernare, intrunita in format largit la sediul Partidului Democrat. Andrian Candu a spus ca se inregistreaza…

- Sefii grupurilor parlamentare presteaza o munca incununata de succes mai ales atunci cand lumea nu afla mare lucru despre activitatea lor. In sistemul politic german, ei sunt responsabili cu asigurarea de majoritati in propriul partid pentru liderul formatiunii. Daca liderul partidului se intampla sa…

- Actuala coaliția de guvernare se pregatește sa faca un cadou generos companiilor petroliere, un cadou evaluat intre 4-10 miliarde de dolari, acuza Nicușor Dan."In ședința Comisiilor reunite de economie, industrii și servicii și respectiv de energie și resurse minerale din Senat s-a aprobat…