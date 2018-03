Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Formatiunea populista Miscarea Cinci Stele se pozitioneaza pe primul loc in urma scrutinului parlamentar din Italia, dar coalitia de centru-dreapta condusa de Silvio Berlusconi spera sa poata forma viitorul guvern, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne.

- ALEGERI ITALIA. Mișcarea 5 Stele a câștigat scrutinul legislativ din Italia, dar nu are majoritate. Partidul Democrat aflat la guvernare este în scadere, la fel și Forza Italia, partidul de centru-dreapta al lui Silvio Berlusconi, în vreme ce

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Duminica au loc alegeri legislative in Italia si, potrivit ultimelor sondaje, partidele populiste si de extrema-dreapta au cele mai mari sanse sa se instaleze la Roma fara o majoritate stabila, relateaza AFP, potrivit Agerpres . In cele doua luni de campanie electorala, principalele subiecte de dezbatere…

- Italienii isi aleg duminica parlamentarii, conform estimarilor, partidele populiste si de extrema dreapta urmand sa inregistreze o noua ascensiune, dar existand totodata riscul unui Parlament fara o majoritate stabila, scrie AFP.

- Doar 30% din italieni estimeaza corect numarul imigrantilor din tara lor, dupa o campanie electorala in care candidati de centru-dreapta, de extrema dreapta sau chiar populisti din Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele) au promis sa expulzeze sute de mii de imigranti clandestini, relata AFP sambata,…

- Mai este o zi pana la alegerile legislative din Italia, considerate unele dintre cele mai importante din ultimii ani. Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi are cele mai mari sanse sa se intoarca la putere, dupa o pauza de sapte...

- Fostul premier Silvio Berlusconi si alti candidati de top la alegerile generale din Italia, care se anunta imprevizibile, au vineri ultima sansa de a mai atrage votanti, in ultima zi a campaniei electorale inaintea scrutinului de duminica, informeaza dpa. Berlusconi conduce o coalitie de dreapta care…

- Alianta de dreapta a lui Silvio Berlusconi este favorita la alegerile de duminica, dar nu are asigurat pragul necesar de 40 % din voturi pentru a guverna. In plus, atelajul politic cu extrema dreapta risca sa nu dureze prea mult, potrivit Rador, care citeaza Les Echos .

- Mii de manifestanti au defilat sâmbata dupa-amiaza la Roma împotriva fascismului, la apelul stângii, în timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.

- Partidul nationalist de dreapta al lui Orban, Fidesz, incearca sa castige majoritatea parlamentara la alegerile din aprilie, campania electorala axandu-se pe un mesaj feroce anti-imigranti, cresterea salariilor si mai multi bani pentru pensionari. Cu toate acestea, Peter Marki-Zay, un politician incepator,…

- Mii de manifestanti au defilat sambata dupa-amiaza la Roma impotriva fascismului, la apelul stangii, in timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.000 de persoane la Milano, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La…

- Mii de manifestanti au defilat sambata dupa-amiaza la Roma impotriva fascismului, la apelul stangii, in timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.000 de persoane la Milano, relateaza AFP. La Roma, marsul antifascist a inceput…

- Principalele partide politice din Italia, dar si alte formatiuni organizeaza sambata mitinguri electorale in mai multe orase ale tarii, in contextul in care campania pentru alegerile legislative anticipate intra in linie dreapta.

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sambata mitinguri electorale in principalele orase ale tarii, in contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- Noua lege electorala face imposibil un guvern stabil. Fortele politice se infrunta in cadrul unei campanii electorale terne, in care predomina propuneri nerealiste si populiste, potrivit Les Echos , citat de Rador. Conform ultimelor sondaje, 45% dintre italieni nu au inca o optiune si se gandesc sa…

- ''Inceputul lui martie va fi o saptamana foarte importanta in Uniunea Europeana'', cand au loc referendumul intern al social-democratilor germani cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii, dar si alegerile parlamentare din Italia, a declarat Juncker, intr-o conferinta la Bruxelles.''Sunt…

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamini inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse, preluata de Agerpres.…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Coalitia dreapta-extrema dreapta ramane, in Italia, in frunte, inainte de alegerile legislative de la 4 martie, nu pare sa se contureze vreo majoritate, iar milioane de alegatori sunt indecisi, potrivit ultimelor sondaje facute publice vineri, relateaza AFP. Legea italiana interzice orice publicare…

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- Horoscop Eternul student, nu și-a terminat studiile de istorie nici dupa 16 ani de zile, Matteo este cucerit de stilul agresiv și naționalist al marei jurnaliste Oriana Fallaci. ”Furia și Mandria” devine cartea lui programatica. Matteo devine jurnalist, apoi, din anul 2013 preia conducerea Lega Nord.…

- Alegerile din Italia vin intr-un moment prost. Un parlament fara majoritate va demonstra ca UE a devenit un concept mai puțin popular. Primele state afectate vor fi cele din periferia Europei, inclusiv Romania.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca partidele de dreapta se pot ințelege sa aiba un candidat unic la alegerile prezidențiale din 2019, insa ar fi o problema cu ”onestitatea” PNL. „Aduceti-va aminte cum tipa de dragul poporului si cum se dau cu capul de pereti si legile…

- Intr-o conferinta de presa la Berlin, Merkel a spus ca are incredere ca Partidul Social-Democrat (SPD) va 'adopta o decizie responsabila'. ''Nu ma voi amesteca in asta'', a precizat politiciana conservatoare germana. Mai multi politicieni social-democrati germani au criticat duminica proiectul…

- Alegerile generale din Italia de la 4 martie - in care partidele eurosceptice ar urma sa inregistreze rezultate bune, peste așteptari- ar putea submina fatal Uniunea Europeana, a declarat liderul francez...

- Dacian Ciolos a postat pe contul de Facebook un mesaj referitor la demisia premierului Mihai Tudose. Fostul premier scrie ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei. Intr-o…

- "Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice meschine. Nu cred ca exista precedent in Romania ca un partid cu o majoritate confortabila in Parlament sa-și decapiteze doua guverne intr-un…

- Fostul premier malaezian si lider carismatic Mahathir Mohamad, in varsta de 92 de ani, a fost desemnat candidatul opozitiei pentru viitoarele alegeri parlamentare, insa sansele de reusita sunt reduse, au afirmat luni analisti, relateaza AFP. Sef al guvernului timp de 22 de ani pana in…

- Daca privim inapoi, anul pe care il incheiem pare ca a fost, la nivel planetar, unul al atacurilor teroriste, al razboiului și al dramei migranților, ambele fara sfarșit, și al amenințarilor nucleare nord-coreene. De altfel, 2017 a debutat sangeros prin atentatul din noaptea de Revelion dintr-un club…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Coaliția de guvernare a adoptat în lectura finala legea privind propaganda în mass-media pentru a-și confirma loialitatea fața de statele occidentale. Opinii în acest sens au fost exprimate în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune…

- Coaliția de guvernamant din Austria a incercat, in ultimele zile, sa dea asigurari partenerilor din UE ca țara va ramane ferm „pro-europeana”, in contextul ingrijorarilor referitoare la influența populista din Europa.

- Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din 2018 din Brazilia. Presa titreaza ca fotbalistul vrea sa obțina un mandat de senator. Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din Brazilia. Potrivit Football Italia , fotbalistul iși va anunța candidatura abia in…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc în ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa. Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc in ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa.Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata presedintiei…