- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamani inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse, preluata de Agerpres.

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamani inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. …

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Coalitia dreapta-extrema dreapta ramane, in Italia, in frunte, inainte de alegerile legislative de la 4 martie, nu pare sa se contureze vreo majoritate, iar milioane de alegatori sunt indecisi, potrivit ultimelor sondaje facute publice vineri, relateaza AFP. Legea italiana interzice orice publicare…

- Coaliția de guvernamant din Republica Moldova nu va pune in aplicare reforme reale, chiar daca va caștiga in alegerile din toamna. Opinie a fost exprimata marți de catre directorul departamentului de informații naționale al SUA, Dan Coats.

- In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de membri ai Forza Nuova s-au adunat si au incercat sa forteze cordonul de politisti, dotati cu bastoane si scuturi, care i-au respins.Circa 20 de manifestanti au fost retinuti si dusi la prefectura politiei, in timp ce unul, cu fata plina…

- Ciocniri intre manifestanti din cadrul micii grupari de extrema dreapta Forza Nuova si forte de ordine au avut loc joi seara la Macerata, in centrul Italiei, orasel care a fost sambata teatrul unui atac armat cu caracter rasist, relateaza AFP.

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- Ultimul sondaj realizat de cei de la CURS nu arata deloc bine pentru PSD, asta chiar daca social-democratii raman pe primul loc in topul preferintelor romanilor. Astfel, PSD ar fi votat de 42% dintre romani, in timp ce 27% ar vota cu cei din PNL. Liberalii inregistreaza o crestere continua, spre…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile…

- Oficiul European de Lupta Anti-Frauda confirma pentru Libertatea ca a demarat o ancheta cu privire la investițiile facute din bani europeni pentru Magistrala 5 de metrou din Capitala. Surse guvernamentale declarau astazi ca “OLAF, ca audit al Comisiei Europene, poate sa vina oricand sa verifice proiectele…

- Moldovenii care au lucrat si lucreaza in Italia vor primi pensii si prestatii sociale de la acest stat. Comisia politica externa și integrare europeana a anuntat astazi ca Republica Moldova si Italia vor incepe negocierea unui acord in acest sens.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…

- ♦ In Romania sunt inregistrate circa 2.000 de benzinarii, potrivit celor mai recente statistici disponibile, aproape 80% din cele care au si magazine fiind controlate de cinci mari jucatori ♦ In Rusia si Italia ponderea este si mai mare, dar in Cehia, de exemplu, primii cinci jucatori controleaza circa…

- La mai bine de doua luni si jumatate de la momentul in care cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a fost surprinsa in compania unui barbat, in vacanta pe care a petrecut-o in Italia, Stere Halep a rupt tacerea. Este sau nu Radu Barbu iubitul Simonei Halep? Intr-un interviu acordat in exclusivitate…

- Polițiștii italieni au oferit primele detalii despre cauzele accidentului de joi dimineața din Italia care a omorat trei persoane și a ranit mai mult de alte 40. Tot sambata au aparut și imaginile surprinse de camerele de luat vederi cu puțin timp inaintea accidentului. In filmare se pot vedea scantei…

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- Bilanțul accidentului feroviar din Italia a crescut la trei morți, cel puțin 10 persoane grav ranite și circa 100 de raniți ușor. Ruta pe care a avut loc accidentul este una extrem de tranzitata și de romani, iar MAE spune ca, pana in prezent, nu are informații in acest sens. Potrivit corespondentului…

- Situatie incredibila provocata de o femeie de 87 de ani din Italia. In urma cu doi ani, Saint Petrisor (foto), un roman care lucreaza ca zidar in localitatea Castelcovati, din apropiere de orasul Brescia, a fost acuzat de viol de o batrana in varsta de 87 de ani.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca partidele de dreapta se pot ințelege sa aiba un candidat unic la alegerile prezidențiale din 2019, insa ar fi o problema cu ”onestitatea” PNL. „Aduceti-va aminte cum tipa de dragul poporului si cum se dau cu capul de pereti si legile…

- O inregistrare video efectuata la sfarsitul saptamanii trecute pe coasta de sud a Siciliei arata cum aproape 50 de migranti nord-africani sunt expulzati din Italia, pentru a-i impiedica sa se alature numerosilor migranti ilegali scapati de sub controlul autoritatilor, relateaza Reuters. Dupa ce peste…

- Tanarul Andrei Marginean a ajuns in Italia, la Sassuolo Calcio, ocupanta locului 14 in Serie A, fotbalistul lansat de CS Zlatna (Liga a IV-a Alba), component al echipei naționale Under 17 a Romaniei facand un pas important in cariera. In urma cu un an, internaționalul roman, era in atenția celebrului…

- O inregistrare video efectuata la sfarsitul saptamanii trecute pe coasta de sud a Siciliei arata cum aproape 50 de migranti nord-africani sunt expulzati din Italia, pentru a-i impiedica sa se alature numerosilor migranti ilegali scapati de sub controlul autoritatilor, relateaza Reuters. …

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Cel puțin 2% din populația Italiei, o constituie romanii. 80% dintre aceștia nu au planuri concrete de a se intoarce acasa. Dintre membrii comunitații romanești, 0,1% au incercat sa scrie literatura. Dintre scriitorii de limba romana din Italia, 80% scriu despre durerea de a trai in doua lumi care doar…

- Un cuplu de romance se pregatește de oficializarea relației, tocmai in Italia, unde cele doua muncesc și traiesc de 10 ani. Liliana are 50 de ani și este din Braila, iar Ramona are 42 de ani și este din Bistrița. AFLA ce spun autoritațile din Italia despre decizia celor doua:

- Mașina de parada a lui Hitler, un Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, va fi scoasa la licitație in cadrul evenimentul organizat pe 14 ianuarie la Scottsdale, in Arizona. Automobilul, care potrivit jurnaliștilor de la CBS, ar fi deținut de un miliardar rus, este atracția principala a licitației…

- Dacia a anuntat ca in 2017 a vandut peste 655.000 de vehicule in lume, ceea ce reprezinta un nou record pentru marca din Groupe Renault. De mentionat insa ca anul trecut a fost primul in care mai putin de jumatate dintre masinile Dacia au fost produse la Mioveni, restul fiind produse in Maroc (uzinele…

- Drama pentru o familie de romani din Italia. Fetița lor, Melissa Maria, a murit dupa ce a fost alaptata, iar cei doi parinți nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a avut loc in Italia, la Ponte San Nicolo, Padova. Mihai Andrei Popa, tatal fetiței, a povestit, sfașiat de durere, ca s-a trezit in dimineața…

- Vesti bune pentru admiratorii Oanei Zavoranu! Diva i-a anuntat pe retelele de socializare ca a mai facut o comanda speciala a parfumului „June 16”, lansat de vedeta la sfarsitul anului 2017. Fericita de succesul nebun de care se bucura primul parfum lansat de Oana Zavoranu, diva a mai comandat special…

- In Cehia au loc vineri si sambata alegeri prezidentiale, iar presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie, informeaza…

- Drumuri inchise si o avalansa care si-a terminat cursa intr-o cladire din statiunea de schi Sestrieres (Italia): ninsorile exceptionale inregistrate pe pantele italiene si franceze ale Alpilor au provocat perturbari ale traficului si evacuari, informeaza marti AFP.

- Fiorentina a cerut la negocierile cu Viitorul, pe langa cele 2 milioane de euro platite pentru a-l lua pe Ianis și o cota la un eventual transfer al lui Hagi jr, pe care tatal sau l-ar putea ceda la Galatasaray. "Tratativele sunt foarte avansate. Sper sa-l avem cu noi cand incepem campionatul. Noi speram…

- O companie aeriana va opera din Suceava zboruri spre Madrid, Spania, din primavara acestui an, dar si spre o noua destinatie din Italia, Verona, a anuntat, duminica, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur.

- Schimbare importanta la Lazio chiar inainte de ”dubla” cu FCSB: ”Fac numai ce-mi cer colegii mei”. N-are legatura cu transferurile. FCSB o va intalni pe Lazio in șaisprezecimile de finala din Liga Europa , intr-o „dubla” programata pe 15 februarie, la București, și 22 februarie, la Roma. Lazio este…

- Potrivit Politiei judetene Arges, femeia, care este din Braila si traieste in Italia, venise in tara, impreuna cu concubinul ei, iar miercuri seara a uitat geanta intr-un local din comuna Dedulesti, unde cei doi au oprit pentru scurt timp. O angajata a restaurantului a gasit geanta de mana…

- Cele cinci persoane din Gorj, acuzate de trafic de persoane, proxenetism și spalare a banilor, care au fost anchetate de procurorii DIICOT din luna noiembrie a anului trecut, au fost trimise in judecata pentru constituirea unui grup infractional organizat. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul…

- Gica Hagi e un car de nervi in prag de Anul Nou: ”Eram incantat, dar nu s-a intamplat așa”. „Regele” e nervos ca Ianis Hagi a batut pasul pe loc la Fiorentina, iar acum a constatat ca a pierdut 18 luni din cariera degeaba, fiindca a evoluat doar la Primavera, in timp ce la prima echipa nu i s-au dat…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a opinat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, in 2020, ALDE va fi principalul partid de dreapta, iar PSD va fi principalul adversar politic al acestuia.Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor…

- Un barbat cautat in toata Italia a fost prins la Timișoara. Politistii timișeni, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit internațional de autoritațile din Italia, pentru contrabanda cu țigari.

- Vlad Chiricheș, doar rol de Moș Craciun la Napoli. Plus o petrecere in pijamale. Capitanul Romaniei și-a pus echipament de Moș Craciun, pentru fanii liderului din Serie A, imagini aparute pe site-ul oficial, sscnapoli.it. Vezi galeria foto + 3 + 3 Petrecerile s-au ținut lanț la Napoli la sfarșit de…

- Coaliția de guvernamant din Austria a incercat, in ultimele zile, sa dea asigurari partenerilor din UE ca țara va ramane ferm „pro-europeana”, in contextul ingrijorarilor referitoare la influența populista din Europa.

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Miscarea islamista Hamas a facut apel joi la o noua revolta populara a palestinienilor dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza France Presse si DPA, scrie agerpres.ro. "Nu putem face fata politicii sioniste sustinute…

- Dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi este creditata cu o victorie confortabila la viitoarele alegeri legislative din Italia, dar fara a obtine o majoritate parlamentara, conform unui sondaj publicat miercuri si preluat de agentia germana dpa. Scrutinul trebuie sa aiba loc cel tarziu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se indreapta cu viteza spre un nou record negativ in sondajele de opinie, dupa varful de peste 40% inregistrat dupa caștigarea alegerilor parlamentare din iarna anului trecut. EVZ va prezinta evoluția lui Dragnea in sondajele de opinie.

- Tensiunea din coaliția PSD-ALDE este in creștere, in județul Bacau, dupa ce primele semne au aparut in campania de la alegerile anticipate din Moinești. Problemele au continuat cu conflictul pe tema proiectului european de colectare a deșeurilor,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.