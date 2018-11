Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de senatori republicani i-a cerut miercuri presedintelui american Donald Trump sa suspende negocierile privind activitatile nucleare civile cu Arabia Saudita dupa uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi si dupa actiunile Riadului asupra Yemenului si Libanului, relateaza Reuters.…

- Parlamentul Spaniei a votat marți impotriva blocarii vanzarilor de arme catre Arabia Saudita, in ciuda presiunii internaționale crescande de a pedepsi Riyadul pentru uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Un armurier din cadrul Fortelor aeriene belgiene care efectua lucrari de mentenanta la un avion de tip F-16 a deschis in mod accidental focul si a distrus alt avion de vanatoare-bombardier care stationa pe pista, a anuntat vineri postul public VRT, care citeaza surse, relateaza Reuters.

- Coalitia coordonata de Arabia Saudita, care lupta in Yemen, a informat marti ca a interceptat doua rachete balistice in apropierea orasului Jizan, aflat in sudul tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Imagini care arata cifrele de pe schijele bombei, filmate la putin timp dupa atacul de joi, 9 august, in Saada - fief al rebelilor - indica faptul ca este vorba despre o bomba de tip Mark 82 (Mk82), cu ghidaj laser de preciziei, conceputa de compania de aparare americana Lockheed Martin, a precizat…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita in Yemen a calificat joi drept 'o operatiune militara legitima' atacul intreprins in nordul Yemenului si care, potrivit Crucii Rosii Internationale, a provocat zeci de victime, printre care copii, informeaza DEFENSE ROMANIA. 'Atacul care s-a produs astazi…

