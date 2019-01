Stiri pe aceeasi tema

- Decizia SUA de a a-si retrage trupele din Siria nu va pune in pericol eforturile Washingtonului de a contracara amenintarile din regiune venite din partea Iranului si a ISIS, sustine Secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, relateaza News.ro.Pompeo se afla in Iordania, in prima…

- Mike Pompeo a afirmat ca asigurarile au venit din partea presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care a amenintat in repetate randuri fortele kurde sustinute de Washington si luptand impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Recep Tayyip Erdogan a vorbit cu Donald Trump cu putin inainte ca…

- 'Noi vom parasi Siria intr-un ritm adaptat, continuand in acelasi timp sa combatem Statul Islamic si sa facem ceea ce este prudent si necesar pentru toti ceilalti', a scris Donald Trump intr-o postare pe Twitter. Anuntul facut luna trecuta privind retragerea celor 2.000 de soldati americani…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se declara hotarat sa neutralizeze gruparea terorista Statul Islamic in Siria, in pofida planului anuntat de retragere a trupelor americane din aceasta zona de conflict, a declarat senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenti ...

- Decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria și, parțial, din Afganistan dadea naștere vineri la numeroase intrebari privind noua strategie militara și de politica externa a Washingtonului, scrie Le Vif citat de Rador.

- Dupa ce Donald Trump a anunțat retragerea trupelor americane din Siria, Olanda critica decizia luata de președintele SUA. „Decizia Statelor Unite va avea consecinte ample pentru securitatea regiunii. Reteaua terorista Stat Islamic nu a fost invinsa in totalitate, iar amenintarea nu a disparut”, a declarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pregateste retragerea "totala" si "rapida" a trupelor americane din Siria, inclusiv a unitatilor implicate in operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic, anunta surse citate de CNN.

- Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington, Sarah Sanders, a facut cunoscut intr-un comunicat ca Emmanuel Macron si Donald Trump au vorbit la telefon despre vizita in Franta a presedintelui american pentru a comemora implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.…