- Aproape 600.000 de alegatori din regiunea italiana Basilicata (sud) sunt asteptati duminica la urne pentru alegeri regionale ce par a fi un ultim test pentru echilibrul din sanul coalitiei populiste la putere in Italia, inainte de alegerile europene din mai, informeaza AFP. Birourile de…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele Consiliului municipal…

- Premierul italian Giuseppe Conte se intalneste marti la Strasbourg, cu deputatii europeni, in cadrul dezbaterii privind viitorul Europei. Conte a afirmat inainte de a sosi la Strasbourg, ca guvernul sau anti-sistem vrea sa 'zguduie' Europa, relateaza dpa. Mentionǎm cǎ, oficialul italian incheie astfel…

- Matteo Salvini, vicepreședintele Italiei și ministru de interne, a lansat un atac dur la adresa politicilor franțuzești cu privire la Africa, spunând ca Franța nu este interesata de instaurarea pacii în Libia deoarece interesele sale din domeniul energetic sunt în contradicție cu…

- 'Acest guvern isi onoreaza promisiunile', a afirmat premierul Giuseppe Conte, in cursul unei conferinte de presa sustinuta impreuna cu cei doi vicepremieri - Matteo Salvini (Liga, extrema dreapta) si Luigi Di Maio (Miscarea 5 Stele, M5S, antisistem). 'Cabinetul de ministri a decis sa fondeze…

- Guvernul italian a adoptat joi seara decretele-lege privind crearea “venitului de cetatenie”, care va fi acordat si strainilor din Italia, precum si scaderea varstei de pensionare, cele doua promisiuni-cheie ale celor doua formatiuni ale coalitiei populiste aflate la putere, informeaza AFP.…

- Silvio Berlusconi a anunțat joi, în ciuda celor 82 de ani sai și a scaderii în sondaje, ca va candida la alegerile europene din mai, scrie AFP."La frumoasa vârsta pe care o am, am decis, din responsabilitate, sa merg în Europa, unde lipsește o gândire profunda…