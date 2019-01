Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece companii din sectorul bunurilor de larg consum alimentare si nealimentare si din agrobusiness si-au facut loc in editia din 2018 a topului celor mai valoroase companii din Romania, cu una mai mult fata de anul precedent, arata datele din Anuarul ZF Top 100 cele mai valoroase companii din…

- Parlamentul Letoniei l-a confirmat miercuri ca premier pe Krisjanis Karins, reprezentant al partidului de centru-dreapta Noua Unitate, punand astfel capat blocajului politic de dupa alegerile din octombrie anul trecut, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg,…

- PSD-ALDE a caștigat alegerile, grație unor consultați inspirați, pe un mesaj identitar-pozitiv cu accente suveraniste, mult mai potrivit unui partid conservator decat unei alianțe intre socialiști și liberali. Coaliția a incercat, ulterior, sa puncteze in diverse ocazii pe agenda publica teme…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al Delgaz Grid SA, companie membra a grupului E.ON Romania, informeaza un comunicat al autoritatii.

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) considera ca avalansa de masuri fiscal-bugetare anuntate de ministrul Finantelor, cu un impact semnificativ asupra intregii economii, este inacceptabila si, in acelasi timp, este simptomul unei fracturi intre guvernanti si agentii economici. Coalitia pentru…

- PSD conduce tara din pix, fara nici un studiu de impact al actiunilor lor. O astfel de conducere nu este doar paguboasa, nu ne tine tara pe loc, dar chiar ne trage in jos si tot pogresul facut pana acum in transparentizarea deciziilor politice se arunca pe fereastra de aceasta coalitie care isi demonstreaza…

- Domeniul constructiilor va fi declarat "prioritar si de importanta nationala" pentru economia romaneasca, a anuntat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, pentru acest sector, va fi stabilit "un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei". La inceputul sedintei solemne de Guvern…

- Pe 13 noiembrie 2018, incepand cu ora 9,30, in Sala Aula Magna, str.Domneasca 111, din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos" din Galati, Fundatia SATEAN, in calitate de EIT Food Hub pentru Romania, organizeaza Demo Days: EIT Food RIS Innovation Grants, un eveniment de exceptie in domeniul inovarii agroalimentare.