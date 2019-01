Stiri pe aceeasi tema

- Peste 11.000 de persoane s-au refugiat in ultimele doua saptamani din ultima reduta a gruparii Stat Islamic (SI) in estul Siriei, a indicat joi Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), precizand ca este vorba mai ales despre familii de jihadisti care au fugit din calea ofensivei unei coalitii…

- Puterea de la Damasc a acuzat luni fortele americane, franceze si turcesti prezente in nordul Siriei de efectuarea unor ''sapaturi arheologice ilegale'', potrivit agentiei siriene de presa Sana, citata de AFP. Siria este ravasita de un razboi complex in care sunt implicate puteri regionale,…

- Sustinand un discurs in cadrul unei conferinte de presa la Geneva, Michelle Bachelet si-a exprimat profunda ingrijorare in legatura cu cei circa 7.000 de civili care sunt prinsi in capcana intre combatantii Statului Islamic, care nu vor sa-i lase sa plece, si atacurile aeriene ale coalitiei conduse…

- Regimul de la Damasc a acuzat coalitia internationala aflata sub comanda SUA ca a tras rachete asupra unor pozitii ale armatei sale, potrivit agentiei de presa oficiale siriene Sana, care citeaza o sursa militara, relateaza luni AFP preluata de Agerpres. Contactata de AFP, coalitia a negat…

- Cel putin 43 de persoane, printre care 36 de membri ai familiilor unor jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), au fost ucise sambata in lovituri aeriene atribuite coalitiei internationale conduse de SUA, in estul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP,…

- Fortele kurzilor sirieni sustinute de SUA s-au comasat in estul Siriei pentru a pregati o ampla ofensiva pentru recucerirea teritoriului pierdut in luptele cu militantii gruparii Stat Islamic, a anuntat marti Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO, organizatie neguvernamentala cu sediul…

- Coalitia sprijinita de SUA a bombardat doua moschei ocupate de ISIS Coalitia anti-jihadista sprijinita de Statele Unite a anuntat, ieri, ca a distrus, în ultimele zile, mai multe cladiri din orasul sirian Soussa, între care doua moschei, unde militantii gruparii Stat Islamic si-ar…

- Cel putin 32 de civili, dintre care sapte copii, au fost ucisi intr-un interval de 24 de ore in urma loviturilor aeriene ale coalitiei antijihadiste conduse de Washington asupra ultimei redute a gruparii Stat Islamic (SI) in estul Siriei, transmite AFP."Raidurile coalitiei contra localitatii…