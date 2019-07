Stiri pe aceeasi tema

- Sucul de sfecla roșie și lamaie – beneficii. Proprietatile benefice ale sfeclei de culoare rosie sunt cunoscute inca din antichitate. Paracelsus a fost omul care a utilizat-o in pastile pentru diferite...

- Consumul unei game largi de fructe și legume pare sa reduca riscul multor probleme de sanatate. Lamaile sunt o sursa buna de vitamina C si antioxidanți si pot preveni mai multe boli grave.

- Aroma ei puternica si usor iute adauga o savoare minunata salatei, insa rucola este si un aliment foarte benefic pentru sanatate. Descopera cele mai importante 10 beneficii ale frunzelor de rucola.

- Portocala beneficii pentru sanatate. Foarte iubite de atleti, portocalele sunt usor digerabile si ofera o “explozie” de energie. Nutritionistii chiar recomanda una-doua portocale pe zi pentru a te bucura de...

- INGREDIENTE: 500 g faina 200-250 ml apa calduta 50 ml ulei de floarea-soarelui 7 g drojdie uscata 3 linguri cu zahar tos esenta de vanilie coaja de lamaie zahar pudra vanilat sare MOD DE PREPARARE 1. Amesteca faina cernuta proaspat cu jumatate de lingurita cu sare, zaharul tos si drojdia uscata. 2.…

- Orezul este poate cea mai importanta cultura alimentara pentru mai mult de jumatate din populația lumii. Majoritatea soiurilor au boabele albe, dar unele au și boabe pigmentate, cum ar fi orezul roșu.

- Aronia face parte din familia Rosaceae, iar in popor a primit denumirea de scorus negru, scrie realitatea.net.Aronia provine din America de Nord, arbustul fiind cultivat atat in scopuri decorative, cat și pentru numeroasele proprietați benefice ale fructelor sale.

- Carnea de miel, nelipsita de la masa de Paște in orice familie de buni creștini și romani, este apreciata pentru gustul sau deosebit, dar și pentru aportul ei nutritiv, bogat in Omega 3. Efectele ei pentru sanatate sunt larg cunoscute și specialiștii in nutriție ne amintesc sa nu combinam…