- Albirea dinților este unul din cele mai cerute tratamente estetice in cabinetele medicilor stomatologi. Pacientii doresc sa scape de culoarea galbuie a dintilor, sa aiba un zambet ca de Hollywood. Specialisti...

- Exista numeroase tactici de albire a dinților, unele care funcționeaza mai mult ca altele. Cele mai multe dintre ele se folosesc de proprietațile inedite ale bicarbonatului de sodiu, care ajuta la eliminarea decolorarii de la suprafața.

- CARITATE…Tinerii membri ai Asociatiei Interact Barlad, organizatie satelit a Clubului Rotary Barlad, organizeaza pe 24 mai un bal caritabil numit „Young and beautiful”, a doua editie a balului de anul trecut „Dance for hopes”. Cauza de anul acesta este reprezentata de copii aflati in dificultate din…

- Masina in care Razvan Ciobanu si-a pierdut viata a fost vandalizata de localnici care au furat bunurile de valoare din autoturism, insa telefonul designerului a fost recuperat, iar acesta era deschis in sectiunea de mesagerie, unde Razvan a vrut sa trimita catre un prieten umatorul mesaj: „M-am pierdut…

- Vrei sa ai un zambet cat mai stralucitor? Probabil ca ai apelat deja macar o data la albirea dinților. E bine sa știi ca procedurile de albire pot avea un impact negativ asupra danturii tale. Dinții tind sa se ingalbeneasca in timp, iar motivele sunt legate in general de ceea ce mancam…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca grupul de copii aflati in Colombo, Sri Lanka, este format din elevi de la un liceu din Iasi, aflati intr-un schimb de experienta, si ca acestia vor parasi Sri Lanka in 26 aprilie. „In atentia Celulei de Criza a MAE se afla situatia unui grup de elevi…

- Din dorința de a avea dinți albi și sanatoși, mulți oameni apeleaza la trucuri sau leacuri auzite din batrâni sau citite pe Internet. Însa, miturile despre igiena dentara și despre albirea dinților sunt numeroase și pot fi periculoase.

- In ziua in care CS FC Dinamo și CSA Steaua se intalnesc in derby-ul din Liga 4, echipele U19 ale celor de la Dinamo (clubul din Liga 1) și CSA Steaua s-au confruntat in ciocnirea din Liga Elitelor U19. Roș-albii s-au impus fara probleme, 3-0. ...