Stiri pe aceeasi tema

- Expertii saloanelor de coafura de peste ocean, dar si cele mai in voga vedete si cei mai cunoscuti influenceri de pe Instagram fac tot timpul cercetari pentru a vedea care sunt cele mai purtate coafuri. Fie ca discutam despre o coafura pentru parul lung, mediu sau scurt, stilurile se schimba rapid,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca premierul Viorica Dancila va raspunde penal pentru ”ilegalitatea” din ordonanta de urgenta privind referendumul, intrucat a modificat definitia partidului parlamentar, impiedicand PMP sa aiba reprezentanti in sectiile de votare, scrie News.ro.”VVD va…

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, o rezoluție prin care se demareaza împotriva Ungariei procedura pentru declanșarea Articolului 7 al Tratatului UE împotriva Ungariei. Este așa-numita „opțiune nucleara”, iar la finalul procedurii, Budapesta ar putea ramâne fara…

- Ca o ironie, Viorica Dancila afirma ca actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati si este crucial pentru dezvoltarea Romaniei. „Pentru decidenti, aceasta ocazie intruchipeaza efectele palpabile ale masurilor asumate si este o hartie de turnesol care sustine crearea altor…

- Relatia dintre Guvern si presedinte trebuie sa se desfasoare in limitele prevazute in Constitutia Romaniei, iar PSD arata ca dispretuieste legile tarii noastre, afirma deputatul Eugen Tomac, lider al PMP. "PSD nu se dezminte si arata, ori de cate ori are ocazia, ca dispretuieste Constitutia…

- Prostiile spuse in lant de prim-ministrul Viorica Dancila nu sunt nici primele, nici ultimele facute de șefi i din ultimii ani de la palatele Victoria și Cotroceni. Insa, dupa cele mai recente, cu mutarea Campiei Libertatii și cu incurcarea capitalelor statelor Muntenegru și Kosovo, pe mediile de socializare…

- Lunile de vara aduc cu ele mai multa liberatate, mai multa distractie, dar si mai multe batai de cap. Un aer ori prea uscat ori prea umed si prea multa caldura…Sunt detalii care pot afecta negative orice coafura si orice tip de par.