Coadă pentru mărțișoare. Vremea a fost în acest an de partea vânzătorilor Vanzatorii de martisoare au avut parte de vreme mult mai insorita in Bucuresti decat anul trecut si de clienti mai numerosi, scrie Agerpres. "Mai depasim si noi limitele astea stricte ale artei populare un picut. (...) Vanzarea este foarte buna, avem si vreme asemenea. M-am rugat toata noaptea la Sf. Petru si se pare ca mi-a indeplinit dorinta. Asta in compensare cu ce am tras anul trecut. (...) Vin de 12 ani la Bucuresti si mi se pare ca lumea e mai interesata de martisoare pe fiecare an ce trece", a marturisit un comerciant. O alta comercianta spune ca in ultima vreme a mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit sambata la nivelul etajului 2 al casei liftului dintr-un bloc din Capitala, locatarii sunt evacuati, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Patru adulti si doi copii vor fi dusi la spital ca urmare a expunerii la...

- Omul de afaceri Constantin Bucur a incetat din viața in noaptea de vineri spre sambata la un spital din capitala. Proprietarul Bucur Grup fusese transportat de urgența la un spital din București dupa ce a leșinat in birou, pe data de 9 ianuarie 2019. Potrivit medicilor din Capitala, Constantin Bucur…

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit, pana duminica la ora 6.00, la 1.810 situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata. S-au indepartat de pe carosabil, de pe trotuare sau de pe autoturisme copaci, stalpi de electricitate si cabluri., fiind avariate 220 de autoturisme. 1.700…

- Vremea va fi in general inchisa in Capitala in orele urmatoare, iar incepand de joi seara si pe parcursul noptii va ninge, temporar ninsoarea va fi moderata cantitativ si se va depune strat nou de zapada a carui grosime va fi in medie de 12...16 cm in dimineata zilei de vineri.Potrivit prognozei…

- Incendiu in București! Ca in multe alte dați, și acest accident a fost cauzat de neatenția unui Dorel! Mulți oameni au trait momente de panica și tensiune crezand ca poate este ultima zi a lor.

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la etajul sapte al unui bloc din Capitala, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. O persoana a fost gasita decedata in apartamentul de unde a pornit focul.

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la un apartament de la etajul 7 al unui bloc de pe bulevardul Ion Mihalache, informeaza ISU Bucuresti - Ilfov. La fata locului actioneaza patru autospeciale de stingere...

- Echipa de baschet a Colegiului Național „Spiru Haret” a caștigat cea de a doua ediție a Cupei EDU, care reunește cele mai bune patru echipe de liceu din Capitala și s-a desfașurat intre 7-9 decembrie, la Arena de Baschet din București....