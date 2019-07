Co-liderul AfD Jorg Meuthen minimalizează importanţa facţiunii extremiste din partidul său Meuthen, care este reprezentantul aripii moderate a AfD, a afirmat in mai multe randuri ca factiunea de extrema dreapta, centrata in jurul liderului grupului parlamentar al AfD, Bjorn Hocke, umbreste imaginea partidului in ansamblul sau.



''Cei care se considera parte a acestei factiuni nu constituie nici 20% din numarul de membri ai partidului'', a spus el intr-un interviu pentru dpa.



Anterior in cursul acestei luni, peste 100 de oficiali AfD au publicat o scrisoare deschisa in care s-au referit la pericolul reprezentat de cultul personalitatii din jurul lui Hocke, afirmand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

