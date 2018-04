Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Charlize Theron l-a condamnat pe presedintele Donald Trump pentru intentia de a inarma profesorii ca urmare a tragediei din Florida. Vorbind despre propria ei experienta atunci cand si-a pierdut tatal in urma unei impuscaturi, Theron spune ca nu crede ca si mai multe arme de foc sunt solutia…

- Administratia Trump va folosi fondurile existente de la Departamentul pentru Justitie pentru a antrena profesorii si personalul din scoli in vederea folosirii armelor, a anuntat Casa Alba duminica, conform The Guardian, transmite News.ro . Oficiali ai Departamentului pentru Securitate Nationala pune…

- Administratia Trump este dispusa sa ajute statele americane care vor sa ii pregateasca in folosirea armelor pe profesorii sau angajatii din scoli, pentru a preveni atacuri ca cel de luna trecuta din Florida, soldat cu 17 morti, au anuntat duminica oficiali guvernamentali, potrivit AFP. …

- Presedintele american Donald Trump va sustine un set restrans de amendamente la legile privind controlul armelor, renuntand la cele mai semnificative schimbari pe care le-a luat in calcul dupa atacul armat comis in statul Florida, potrivit unor oficiali de la Casa Alba citati de agentia Reuters.

- Autoritatile din statul american Florida au votat o lege care impune restrictii la vanzarea armelor de foc si ofera dreptul cadrelor didactice si personalului auxiliar din scoli sa poarte arme.

- Presedintele american Donald Trump se intalneste, joi, cu liderii din industria de jocuri video pentru a discuta despre o posibila legatura intre jocuri si actele de violenta, pe fondul atacului armat comis de catre un adolescent la un liceu din statul Florida, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Unii dintre supravietuitori si parinti ai victimelor se aflau la momentul respectiv, miercuri, la Washington, pentru a-i indemna pe congresmenii americani sa inaspreasca legislatia cu privire la armele de foc, in contextul in care dezbaterea relansata de acest macel se loveste de disensiuni profunde…

- Noile prevederi ridica varsta minima pentru achizitia de arme de foc de la 18 la 21 de ani, introduc o perioada de trei zile de "asteptare" pentru cumparatori si scot in afara legii dispozitivele care permit accelerarea tirului la armele semiautomate. Proiectul legislativ a fost adoptat de Senatul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. …

- Președintele rus Vladimir Putin a prezentat noile rachete „invincibile” ale Rusiei, despre care a spus ca au capacitatea de a lovi aproape in orice loc de pe Pamant. El a prezentat și o simulare video, in care mai multe rachete lovesc in Florida, SUA, acolo unde se afla reședința Mar-a-Lago, a președintelui…

- Peste 57.000 de arme de foc au fost recuperate in Australia, inclusiv arme automate si semiautomate, in cadrul unei amnistii ce le-a permis detinatorilor de arme sa le predea fara temeri, au anuntat joi autoritatile, citate de AFP, informeaza AGERPRES . Guvernul si-a exprimat satisfactia in legatura…

- Președintele american Donald Trump vrea legi mai aspre pentru posesorii de arme. El le-a cerut senatorilor sa adopte un pachet de masuri care sa faca mai dificila achiziționarea de arme de foc.

- Gigantul american de distributie Walmart si unul din cei mai mari vanzatori de arme au anuntat noi restrictii la vanzarile de arme, in urma masacrului comis recent de un tanar de 19 ani intr-un liceu din Parkland, Florida, tot miercuri presedintele Donald Trump cerandu-le senatorilor sa actioneze rapid…

- Gigantul american de distributie Walmart si unul din cei mari mari retaileri de arme au anuntat noi restrictii la vanzarile de arme, in urma masacrului comis recent de un tanar de 19 ani intr-un liceu din Parkland, Florida, tot miercuri presedintele Donald Trump cerandu-le senatorilor sa actioneze…

- Surse din cadrul serviciilor de interventie au declarat ca a fost retinut un profesor. "Niciun copil nu a fost ranit in incident", a comunicat Politia regionala.In urma cu doua saptamani, un fost elev a omorat 17 persoane intr-un liceu din statul american Florida. In acest context,…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a criticat din nou pe politistii care nu au intervenit pentru a-i salva pe elevii de la liceul din Florida, impuscati de un fost coleg. Liderul de la Casa Alba spune ca aestiac sunt o rusine si ca el, daca s-ar fi aflat acolo, ar fi intervenit cu orice pret. 4…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, luni, ca nu ar fi ezitat sa intre fara arma in liceul din Florida pentru a opri atacul armat in urma caruia 17 persoane au murit, criticand modalitatea in care au intervenit fortele de ordine in timpul atacului, relateaza CNBC.

- Donald Trump a afirmat luni ca nu ar fi ezitat sa intre "chiar si fara arma" in liceul din Florida pentru a opri atacul armat care a facut 17 morti, la 14 februarie, relateaza AFP. "Cred ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca majoritatea celor prezenti aici ar fi facut la fel", a declarat…

- Au trecut noua zile dupa carnagiul intr-un liceu din Florida. Guvernatorul republican Rick Scott s-a pronuntat pentru o hotarare ca 21 de ani sa fie varsta legala pentru a cumpara o arma, dar a fost imediat combatut de National Rifle Association (NRA), cel mai mare lobbyst american pentru arme.

- America este framantata de dezbateri legate de regimul armelor. Una a avut loc chiar la Casa Alba, unde presedintele Donald Trump i-a primit pe parintii si colegi ai elevilor impuscati saptamana trecuta la un liceu din Florida.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca profesorii inarmați ar putea impiedica atacurile din școlile americane, așa cum a fost cel de saptamana trecuta, in urma caruia 17 persoane au murit in Florida, scrie BBC News. Profesorii care ar avea asupra lor un pistol ascuns ar putea pune capat repede…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters.

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Elevii din statul american Florida cer inasprirea legii cu privire la controlul armelor. Peste o suta de tineri, care au fost martori ai atacului de saptamana trecuta, produs intr-un liceu din Parkland, au efectuat o vizita in biroul autoritatilor locale si le-au povestit prin ce

- Presedintele american Donald Trump a spus ca inarmarea profesorilor ar putea preveni atacurile armate din scoli, precum cel din Florida de saptamana trecuta in urma caruia au murit 17 persoane, potrivit BBC. Un membru al staff-ului cu o arma ar putea incheia o astfel de actiune „foarte rapid”,…

- Polițiștii din California au dejucat un nou atac la o școala. Polițiștii din SUA au descoperit mai multe arme de foc acasa la un adolescent care amenințase ca va ataca liceul unde invața, dupa o disputa cu profesorii. Potrivit Nydailynews.com , adolescentul in varsta de 17 ani a amenințat, in timpul…

- Voci gatuite, lacrimi, furie: confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis miercuri masuri "puternice", evocand in context posibilitatea, extrem de controversata, de a autoriza portul de arma pentru…

- Trump propune interzicerea modificarilor armelor de foc. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune sa fie interzisa modificarea armelor. Acesta este un prim pas important pentru administrația republicana, dar propunerea reprezinta, insa, prea puțin pentru americanii care militeaza…

- 'Am semnat o directiva cerand Departamentului Justitiei sa propuna reglementari cu scopul de a interzice toate mecanismele care transforma arme legale in pusti automate', a declarat Donald Trump, in contextul in care un atac armat la un liceu din Florida a relansat dezbaterea recurenta despre armele…

- Presupusul autor al atacului de la Parkland, a ajuns pentru a doua oara in fata unui complet de judecata, la un tribunal din Fort Lauderdale. Cu capul plecat, incatusat si cu catusele legate de un lant prins in jurul taliei, purtand combinezonul portocaliu al detinutilor, Nikolas Cruz nu a manifestat…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, scrie agerpres.ro.

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru...

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din…

- O supravietuitoare a impuscaturilor dintr-un liceu din Florida, unde au fost 17 morti, s-a razvratit sambata impotriva presedintelui Donald Trump, denuntand cu putere legaturile lui cu NRA (o divizie de propaganda a republicanilor), principala lobbysta americana a armelor de foc.

- Presedintele american, Donald Trump, a fost sambata tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele unui criminal, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc, relateaza AFP. "Tuturor…

- FBI a deschis o ancheta interna cu privire la modul in care agentia a gestionat avertizarile privind adolescentul acuzat de atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane si cu ranirea altor 14, scrie BBC. Nikolas Cruz , in varsta de 19 ani, a fost acuzat de…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza News.ro citand AFP.

- Presedintele american Donald Trump se va adresa tarii in cursul zilei de joi, dupa atacul armat in care 17 persoane au fost ucise, miercuri, la un liceu din Florida, unul dintre cele mai sangeroase atacuri armate comise in SUA in ultimul sfert de secol, scrie AFP.

- Parinții guvernatorului republican din Wisconsin, Kevin Nicholson, au facut o donaaie uriașa contracandidatului sau, chiar in ziua in care acesta și-a anunțat candidatura pentru poziția de senator de Wisconsin, scrie BBC News. Inregistrarile federale, saptamana trecuta, arata ca mama și tatal lui Kevin…

- Presedintele american Donald Trump a pus atacul armat de joi de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui dezechilibrat si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP, preluat de AGERPRES.Atatea semne ca tragatorul…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti într-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Donald Trump, Melania și fiul lor in varsta de 11 ani, Barron, au aterizat, vineri seara, pe aeroportul internațional Palm Beach, Președintele SUA a fost primul care a coborat din avion, iar dupa ce a coborat scarile, s-a oprit sa o aștepte și pe Melania, pentru a merge impreuna la mașina…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a declasificat o nota confidentiala si controversata elaborata de un ales republican, care critica practicile FBI impotriva Partidului Republican in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016, deschizand calea publicarii sale…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri FBI-ul si Departamentul Justitiei ca au ”politizat” anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza AFP, citat de NEWS.RO.Citeste si: Lider ALDE, semnal DUR pentru PSD pe cota unica: 'La noi, cine joaca TARE este arta negocierii'…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca actualul sistem de imigratie slabeste securitatea SUA, alimentand o dezbatere deja tensionata in aceeasi zi cand administratia sa a decis sa aduca in fata Curtii Supreme viitorul programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) de protectie…

- Donald Trump este din nou in centrul atenției dupa ce a folosit cuvinte grele la adresa imigranților din țari foarte sarace. Președintele nu ințelege de ce Statele Unite accepta oameni din Haiti sau Africa și și-ar dori imigranți din state ca Norvegia.