Cntăreața Katy Perry și actorul Orlando Bloom s-au logodit Cântareața Katy Perry și actorul Orlando Bloom s-au logodit joi, de Valentine's Day, dupa o relație cu suișuri și coborâșuri care a debutat în 2016, relateaza Mediafax citând people.com.



Cântareața americana a publicat, vineri, pe contul sau de pe rețeaua de socializare online Instagram, o fotografie cu ea și iubitul ei britanic, având în fundal multe baloane roșii în forma de inima. În prim planul imaginii se poate vedea un spectaculos inel - din aur, cu diamant roz - pe degetul dedicat de obicei bijuteriilor cu care se oficializeaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

