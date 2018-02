Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei este criticat la Bruxelles de un oficial care face parte din aceeasi familie politica cu PSD, cea a socialistilor europeni. Eurodeputata Ana Gomes spune ca prin cererea de revocare a sefei DNA, Guvernul Romaniei confirma temerile conform carora incearca sa saboteze lupta anticoruptie.…

- Impact Hub Bucharest, cu sprijinul Ambasadei SUA in Romania, organizeaza pe 3 martie cea de-a doua editie a evenimentului Women of Romania. Parte din actiunile desfasurate la nivel global cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, editia din acest an poarta tema #PressForProgress. 0 0 0 0…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, si presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, au semnat, recent, un Protocol de colaborare, document care va asigura cooperarea intre MAE si mediul universitar in ceea ce priveste diplomatia culturala, educatia si politica externa.„Promovarea…

- “In conditii normale, puterea unei birocratii complet dezvoltate este intotdeauna dominanta” – Max Weber Formularea caracteristicilor birocratiei ii este atribuita sociologului german Max Weber (1864-1920). Birocratia este un sistem de organizare incadrat in teoria statului…

- Ordonanta de urgenta (OUG) prin care sunt plafonate contributiile datorate de catre mame si persoanele aflate in concediu medical a fost aprobata de Guvern, in sedinta de joi. Astfel, indemnizatiile acestora nu vor scadea in comparatie cu cele platite pana la 1 ianuarie 2018, masurile fiind tranzitorii…

- Digitalizarea trebuie sa devina un proiect de tara si poate genera o crestere a Produsului Intern Brut /PIB/ al Romaniei de 5-7 %, a declarat presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, in mesajul transmis participantilor…

- Vanzarea de proiecte Start-Up Nation a creat controverse Vânzarea de proiecte Start-Up Nation, programul prin care statul încurajeaza înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii, nu este ilegala, dar e imorala, spune presedintele Consiliului National pentru Întreprinderi…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal. "Din punct de vedere…

- Danut Bica, deputat PNL, declara ca demiterea ministrului Muncii si Justitiei Sociale este absolut obligatorie pentru ca Romania sa iasa de urgenta din situatia grava in care economia creste, salariile scad, inechitatile se adancesc, ...

- Avand in vedere Protocolul privind implementarea unitara a noilor prevederi legale in domeniul fiscal și al dialogului social, incheiat intre Guvernul Romaniei și Confederația Naționala a Sindicatelor Libere din Romania — Frația, Instituția Prefectului-Județul Prahova a organizat la sfarsitul saptamanii…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astazi la ședința Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltarii Regionale (CNCDR), privind examinarea rezultatelor implementarii, in anul 2017, a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regionala (SNDR) pentru anii

- Unul din cei mai puternici ministri de la noi s-a retras de mai bine de cinci ani din viata publica, iar ”miscarea” ii prieste de minune! A Marian Sarbu, fostul ministru al Muncii in timpul guvernarii lui Adrian Nastase, isi petrece timpul alaturi de persoanele apropiate si a trecut cu bine peste toate…

- Subiectul justiției a fost discutat de Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm in cadrul intrevedereii care a avut loc luni , a precizat Ambasada SUA, intr-un raspuns pentru Libertatea, fara a oferi alte precizari. Intrebata de jurnaliști daca pe agenda discuției a fost și subiectul justiției, premierul…

- Deputatul PNL Mara Calista a anuntat luni ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, motiunea vizand ordonante de urgenta date de Guvern care „n-au facut decat sa…

- Consiliul Național al Rectorilor s-a reunit, in perioada 2-3 februarie 2018, in ședința de lucru, in Centrul Universitar Brașov. Alaturi de cele 64 de universitați prezente s-au aflat Ministrul Educației Naționale, Consilierul de Stat pentru educație – Președinția Romaniei, reprezentanții organizațiilor…

- "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat aceea declaratie de ieri prin vrea sa (...) forteze, sa intervina in relatia dintre angajator si angajat si sa trimita in control ITM si sindicatele. Inteleg ca dupa aceea va trimite ANAF, ii baga…

- Teodor Meleșcanu a vorbit despre relația cu Republica Moldova, pentru care Guvernul Romaniei pregatește un numar solid de acțiuni pentru acest an. Marea majoritate a proiectelor in ceea ce privește relația cu Republica Moldova vor fi implementate in prima parte a anului. „Dialogul cu Republica…

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a organizat, așa cum i-a cerut Liviu Dragnea, o conferința de presa in care a vorbit despre pensiile și salariile din Romania. Vasilescu spune ca doar 3% dintre angajați vor avea salariile scazute, iar asta era cunoscuta inca din mai 2017, a declarat ministrul”PSD…

- O intregistrare a unui ofițer SPP, prezentata in cadrul unei emisiuni la Antena 3, scoate la iveala dezvaluiri halucinante. Sub protectia anonimatului, ofiterul a povestit cum sunt spionați demnitarii din Romania.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii,…

- Intrarea concomitent in vigoare a legii salarizarii (care plafoneaza cuantumul sporurilor la 30- din venitul brut) si a transferului contributiilor (rezultat al revolutiei fiscale initiate de Ionut Misa) duce la o taieri de salarii pentru 4- dintre bugetari, adica aproximativ 40.000 de persoane, arata…

- Principalul post public de televiziune, TVR 1, a fost somat public de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Romania 9”, prezentata de Ionut Cristache, care a fost reclamata, intre altele, pentru ca ar fi prezentat un „linsaj” la adresa comunitatii religioase…

- Jurnalistii Cristian Tudor Popescu si Cosmin Prelipceanu au fost amendati, fiecare, cu cate 1.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Masura vine dupa ce Popescu a facut o asociere intre premierul Viorica Dancila si “pavianul cu mantie”. “Asocierea creata de catre domnul Cristian…

- • Motivul pentru care a semnat scrisoarea deschisa Fostul senator de Gorj, Mihnea Costoiu, se numara printre cei 45 de rectori din Romania, care au semnat, in weekend, o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei. „Cred ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, pe langa scrisoarea trimisa conducerii Comisiei Europene, comunicarea cu oficialii acestui for se va realiza si prin intalniri directe. Intrebat vineri, la Romania TV, despre o eventuala comunicare directa cu Comisia Europeana,…

- Difuzarea in bucla a imaginilor cu crima de la metrou la mai multe televiziuni a fost sanctionata cu amenzi de pana la 20.000 de lei, joi, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dupa discutii aprinse intre membrii forului audiovizual, scrie NEWS.RO. Citeste si: Rasturnare de situatie…

- „Marti, 16.01.2017, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului a avizat nefavorabil in plenul Consiliului Economic si Social proiectul Ordonantei de Urgenta nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare. In opinia FACIAS, proiectul incalca nu doar Constitutia, ci si principiile…

- Propunerea PSD pentru viitorul premier – doamna Viorica Dancila – vine de la Teleorman, unde se afla ”crescatoria politica” a lui Liviu Dragnea. La PSD Teleorman, atent selecționați, riguros sortați, bine hraniți cu funcții, strict instruiți ideologic, sunt pregatiți politicienii-talibani performanți…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose, dupa o intrevedere cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. „Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare…

- O serie de organizatii maghiare din România beneficieaza de un sprijin record, mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarâri de guvern adoptate de Executivul ungar. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin. Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni…

- Circa 35% dintre IMM-uri folosesc internetul pentru a efectua tranzactii si plati online, arata un studiu realizat pentru cea de-a 15-a editie a Cartii Albe a IMM-urilor realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Totusi. principalul scop pentru…

- Razboiul politic a fost la ordinea zilei in anul 2017, iar doua dintre marile televiziuni de știri au avut cel mai mult de suferit din cauza pozițiilor publice exprimate de vedetele posturilor. Romania TV, Realitatea TV si Kanal D ocupa primele trei locuri in topul televiziunilor care au fost amendate…

- Dinamica pietei muncii ii obliga pe multi sa isi regandeasca planurile de cariera, multi fiind aceia care apeleaza la cursuri de calificare sau reconversie profesionala. Romania a trecut, intr-un timp relativ scurt, de la o economie centralizata de tip comunist la una de tip capitalist, in care piata…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- Taxele locale vor crește foarte mult in 2018, pe fondul trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat genereaza creșterea taxelor și impozitelor locale in multe localitați, cu afectarea semnificativa a mediului de afaceri și a intreprinderilor…

- O serie de orașe mari din România ar urma sa majoreze taxele și impozutele locale pentru firme și persoanele fizice, pentru a acoperi pierderile cauzate bugetelor edilitare de mutarea contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați - se plâng antreprenorii reuniți în cea mai mare…

- Ministerul Turismului organizeaza, luni, o intalnire publica pe tema Fondului de garantare a pachetelor turistice din Romania, impreuna cu Asociatia Profesionistilor de Turism din Romania (APTR). La dezbateri vor participa, din partea oficialitatilor, Mircea Dobre – ministrul Turismului, si Alexandru…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu, membru in Comisia de cultura, solicita Consiliului National al Audiovizualului (CNA) sa sancționeze televiziunile care au difuzat imaginile cu crima de la metrou de marti seara, amintind de incidentele care au avut loc ulterior. „Solicit in mod public Consiliului National…

- Romania va detine presedintia Strategiei UE pentru regiunea Dunarii in anul 2019, in acelasi an in care tara noastra se va afla si la conducerea presedintiei Consiliului UE, a afirmat joi ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, anunta Agerpres."Romania a reusit obtinerea…

- Rata ocuparii forței de munca în țarile Uniunii Europene a atins un maxim istoric, arata un studiu Eurostat, publicat miercuri. România se afla spre coada clasamentului, pentru ca acest indicativ a ramas stabil în perioada analizata.

- De asemenea, la solicitare și pe baza detaliilor convenite cu Casa Regala, echipajele SMURD vor acorda asistența medicala de urgența in caz de necesitate, se arata intr-un comunicat de presa al MAI. Potrivit MAI, masurile au fost luate conform Protocolului incheiat intre Casa Regala și Guvernul…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a hotarat, joi, sa sesizeze autoritatile de reglementare in domeniul programelor audiovizuale din Franta si Cehia, tarile care au licentiat Eurosport, Discovery, National Geographic si TLC pentru a difuza in Romania spoturi publicitare la pariuri sportive…

- Legea prevenirii a devenit o forma fara fond, prin eliminarea mentionarii in lege a contraventiilor supuse acesteia, fiind posibil ca cele mai importante contraventii care afecteaza mediul de afaceri, in special IMM-urile, sa ramana in afara legii prevenirii, sunt de parere reprezentantii Consiliului…

- Mina Uricani, din Valea Jiului, se inchide luna aceasta, dupa 70 de ani de activitate. Nu este o simpla astupare a unei gauri din pamant, ci una care lasa in urma 281 de șomeri și distruge o lume. Ortacii din acea zona extrag huila din tata-n fiu și nici nu se vad facand altceva. In nicio activitate,…

- ”Noul Regulament de valorificare a masei lemnoase din Romania, adoptat in data de 5 octombrie 2017 de Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Apelor și Padurilor, a condus, in mai puțin de doua luni de la intrarea in vigoare, la o creștere cu 20% a cantitații de lemn de foc provenita din padurile…

- Guvernul adopta in sedinta de miercuri hotararea de majorare a salariului minim brut la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. ”Avem astăzi pe ordinea de zi hotărârea de guvern pe care am prezentat-o într-o primă lectură în urmă cu o lună de zile,…

