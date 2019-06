Stiri pe aceeasi tema

- "In doar 6 zile s-au depus 310 proiecte in valoare de peste 2,5 miliarde de lei. Cele mai multe solicitari fac referire la infrastructura de transport, apa si canalizare, retele de energie electrica si retele de gaze, inclusiv extinderea acestora. Majoritatea proiectelor au intreaga documentatie…

- Un program foarte important pentru sanatatea și dezvoltarea copiilor va fi aplicat in acest an. Premierul Viorica Dancila a participat la prima reuniune a comisiei pentru aplicarea programului guvernamental "Investim in copii, investim in viitor", care are ca obiectiv realizarea de gradinițe cu program…

- Marii campioni Gabriela Szabo, Camelia Potec si Gheorghe Hagi fac parte din comisia tehnica a Programului „gROwth”, referitor la gradinitele sportive. Premierul Viorica Dancila a participat astazi la prima reuniune a comisiei pentru aplicarea programului guvernamental “Investim in copii, investim in…

- Inflația va fi in acest an de 3,2%, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza , in creștere cu 0.4% fața de estimarea precedenta. CNSP este o instituție aflata in subordinea Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului. Mai exact, este controlata de la Darius Valcov,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, este 2,36%. Indicele ROBOR la 3 luni era, in 30 aprilie, 3,37%. "Metodologia…

- La nivelul Ministerului Finanțelor Publice se afla în derulare proiectul privind înființarea Bancii Naționale de Dezvoltare a României (BND), cu finanțare din partea Comisiei Europene, prin Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structural, reiese dintr-un raport al Comisiei Naționale…

- Banca Nationala a Romaniei va publica pe data de 2 mai, ora 11:00, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, reglementat prin art.II si III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2019, informeaza BNR."Metodologia de calcul si politica de publicare…

- Proiectul pentru gradinitele sportive a fost aprobat de Guvern. Vor fi alocate fonduri de 2,35 miliarde lei. Schema de ajutor de minimis privind Programul guvernamental “gROwth – investim in copii, investim in viitor”, a fost aprobata de Guvern. Prin hotarare se defineste schema de ajutor de minimis…